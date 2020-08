Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc

Sáng nay (18.8), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19.8.1945-19.8.2020); 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19.8.2005-19.8.2020) và tuyên dương danh danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân đối với tập thể Phòng An ninh đối nội. Dự Lễ Kỷ niệm có các đồng chí: Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ksor Phước – Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc của Quốc hội; lãnh đạo các Ban Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ.

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, Đại tá Rah Lan Lâm – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Gia Lai nói riêng luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhà nước và Nhân dân; chiến đấu anh dũng, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Cán bộ chiến sỹ Công an Nhân dân đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, tận tụy với công việc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”.

Đại tá Rah Lan Lâm khẳng định: Tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân, Công an tỉnh Gia Lai quyết tâm đổi mới và nâng cao chất lượng các mặt công tác; tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Đề cao tinh thần cảnh giác, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, không ngại hy sinh gian khổ, kiên quyết, khôn khéo đấu tranh với kẻ địch và tội phạm; đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh, gắn bó máu thịt với Nhân dân; phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội Nhân dân, với các cấp, các ngành, tổ chức chính trị, xã hội; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện quyết liệt việc kiện toàn bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ. Triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào “Công an Nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”… cũng như các phong trào thi đua yêu nước khác; phục vụ hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

