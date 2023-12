Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ Chào cờ tháng 12

Sáng 4/12, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ Chào cờ đầu tháng. Tại Lễ Chào cờ, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh Công an nhân dân; giữ vững lễ tiết, tác phong và chấp hành nghiêm quy định không uống rượu, bia, các chất có cồn trong ca trực, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc và khi tham gia giao thông

Đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12 như: Tập trung rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu, chương trình công tác trọng tâm năm 2023 để xét thi đua, phân loại, đánh giá cán bộ, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; chủ động tham mưu đảm bảo an ninh trật… Đặc biệt, triển khai quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 gắn với thực hiện Kế hoạch 979 của Giám đốc Công an tỉnh về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng-chống tội phạm tại địa bàn cơ sở.

Nhân dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 1 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng./.

