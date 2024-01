Sáng nay (ngày 3.1), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Bí thư Đảng uỷ-Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Năm 2023, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; song Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các cấp, các ngành; sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp Nhân dân; Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai quyết liệt các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được giao; góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của địa phương.

Đặc biệt, đến thời điểm này, lực lượng Công an đã phối hợp với các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh hoàn thành công tác cấp thẻ căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện; tỷ lệ kích hoạt định danh điện tử đạt 99,2% yêu cầu; tai nạn giao thông giảm cả 3 chỉ số; công tác phòng cháy, chữa cháy được tăng cường kiểm tra, xử lý; công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm được triển khai quyết liệt, không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động lộng hành theo kiểu “xã hội đen”.

Để tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, năm 2024, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Trong đó đặc biệt chú trọng làm tốt công tác xử lý các vụ việc từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh mạng và an ninh trên các lĩnh vực. Chủ động triển khai các kế hoạch đấu tranh chuyên đề tấn công, trấn áp các loại tội phạm; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và đảm bảo tuyệt đối trật tự an toàn giao thông.

Đoàn Bình – Phi Long

