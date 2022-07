CÔNG AN TỈNH GIA LAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC CÔNG AN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022. Thiếu tướng Rah Lan Lâm – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Đông – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Trong 6 tháng qua, Công an tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng ngừa tội phạm; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo tội phạm, do vậy công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm vượt chỉ tiêu Quốc hội và Bộ Công an đề ra; điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, kiềm chế gia tăng tội phạm, an toàn xã hội chuyển biến tích cực. Tội phạm hình sự giảm mạnh cả 03 chỉ số về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2019; tỷ lệ điều tra án chung đạt tỷ lệ 84,6% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội, Bộ Công an giao 9,6%), làm rõ 483 đối tượng, bắt 331 đối tượng, thu hồi tài sản trị giá hơn 2,7 tỷ đồng trả người bị hại. Phát hiện, xử lý 139 vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, chức vụ; tập trung triệt xóa các điểm, tụ điểm tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó phát hiện, bắt 81 vụ, 98 đối tượng phạm tội; tập trung rà soát, bổ sung, làm sạch dữ liệu thông tin dân cư đạt 99,9%; Tai nạn giao thông được kéo giảm cả 03 chỉ số so với cùng kỳ năm 2019, kéo giảm 02 chỉ số so với cùng kỳ năm 2021. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không ngừng đổi mới cả về nội dung và hình thức. Đến nay, Công an tỉnh đã hoàn thành 100% tổ chức Công an xã, thị trấn chính quy trên địa bàn tỉnh, vượt yêu cầu Chính phủ giao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng Công an toàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu lực lượng Công an tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương để thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả; đối với các chương trình, nhiệm vụ đã đề ra cần xây dựng Kế hoạch cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Công an tỉnh sớm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Nhân dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh đã trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 cho 10 cá nhân; trao danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân cho 2 cá nhân và trao Bằng khen của Bộ Công an cho 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm./.

CTV Lê Ánh (Công an tỉnh Gia Lai)

Lượt xem: