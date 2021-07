Công an tỉnh Gia Lai tạo mọi điều kiện thuận lợi làm thủ tục sang tên cho xe không chính chủ

Những ngày này, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân sang tên chính chủ đối với những phương tiện không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu, không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Sau ngày 31.12.2021, nếu người dân không tiến hành sang tên chính chủ đối với phương tiện theo Thông tư 58 được Bộ Công an ban hành sẽ bị lực lượng chức năng xử phạt.

Về nguyên tắc, người dân muốn sang tên chính chủ cho phương tiện của mình đang sử dụng phải có giấy chứng nhận đăng ký cũng như hợp đồng mua bán xe. Nhưng thực tế, nhiều phương tiện đã mua bán qua nhiều chủ nên có thể bị thất lạc các giấy tờ. Do đó, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 58 quy định việc tiếp nhận, giải quyết sang tên cho xe không chính chủ từ ngày 1.8.2020 đến ngày 31.12.2021.

Sau khi biết quy định mà Bộ Công an ban hành, hôm nay, anh Mạc Đăng Trương đã đến Đội Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai để làm thủ tục sang tên chính chủ đối với xe mô tô cũ được anh mua lại với giá 15 triệu đồng từ 1 salon chuyên mua, bán xe mô tô trên địa bàn thành phố Pleiku. Được lực lượng chức năng tận tình hướng dẫn, sau 15 phút anh đã hoàn thành xong hồ sơ sang tên chính chủ cho phương tiện đang sử dụng. Anh Mạc Đăng Trương – Tổ 4, phường Hội Thương, thành phố Pleiku nói: “Khi làm thủ tục sang tên thì được cán bộ tận tình giúp đỡ, khi sang tên của mình thì cảm thấy yên tâm hơn khi ra đường, không còn lo ngại về việc xe không chính chủ nữa”.

Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Khánh – Phó Đội trưởng Đội Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Thủ tục cũng đơn giản, thứ nhất là tờ khi đăng ký xe, thứ 2 là chứng từ lệ phí trước bạ, thứ 3 là bản cam kết của chủ xe về quá trình mua bán, sang nhượng, sử dụng xe. Nhấn mạnh là không cần giấy bán của chủ xe cũ cho chủ xe mới. Với quy trình chúng tôi thực hiện sang tên vắng chủ thì chúng tôi thực hiện rất là chặt chẽ”.

Trong thời hạn 30 ngày hoàn thành hồ sơ, nếu không tranh chấp, khiếu kiện, cơ quan quản lý hồ sơ xe sẽ giải quyết đăng ký, cấp biển số (đối với ô tô sang tên trong cùng tỉnh và mô tô cùng điểm đăng ký xe) hoặc cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe cho người đang sử dụng xe để làm thủ tục đăng ký, cấp biển số tại nơi cư trú. Sau khi Thông tư số 58 có hiệu lực, từ ngày 1.8.2020 đến ngày 5.7.2021, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tiếp nhận, làm thủ tục sang tên chính chủ cho 3.087 xe mô tô và ô tô.

Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Khánh – Phó Đội trưởng Đội Đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai trao đổi: “Nhằm phát hiện các xe gian trong quá trình sang tên, thứ nhất là sau khi chủ xe lên thì chúng tôi kiểm tra xe, nhất là số máy, số khung để mà phát hiện những đục phá, sửa chữa, thay đổi về hiện trạng số máy, số khung, đối chiếu với hồ sơ gốc. Thứ 2 là gửi thông báo về cho chủ cũ để họ biết và có những phản hồi. Thứ 3 là đối chiếu xác minh với số liệu kho vật chứng xe ô tô, mô tô của Phòng PC 01 ( cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai). Qua quá trình xác minh như vậy thì chúng tôi đã phát hiện ra nhiều trường hợp xe trộm cắp”.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh, tình trạng xe không chính chủ vẫn còn khá nhiều, đặc biệt là tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Chính vì vậy, hiện nay lực lượng Công an toàn tỉnh đang đẩy mạnh tuyên truyền để người dân biết, từ đó chủ động tiến hành sang tên chính chủ cho phương tiện trước ngày 31.12.2021, vì sau khoảng thời gian này, lực lượng chức năng sẽ không tiếp nhận hồ sơ để giải quyết. Đặc biệt, đối với phương tiện là xe mô tô, người dân có thể đến làm thủ tục tại các Đội Cảnh sát giao thông Công an cấp huyện, với xe ô tô thì cần phải đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh./.

Đoàn Bình, Thanh Sáng

