Công an tỉnh Gia Lai sơ kết công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm 2022

Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh và sơ kết công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng trong Công an tỉnh 6 tháng đầu năm 2022.