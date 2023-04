Công an tỉnh Gia Lai khai mạc Hội thi Bí thư chi bộ giỏi

Sáng ngày 26/4, Công an tỉnh Gia Lai đã khai mạc vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2023. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy, 75 năm Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Dự lễ khai mạc Hội thi có đồng chí Huỳnh Quang Thái – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hội thi thu hút sự tham gia, cổ vũ của hơn 300 cán bộ, đảng viên trong toàn ngành Công an tỉnh Gia Lai.