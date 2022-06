Công an tỉnh Gia Lai huy động hơn 700 cán bộ, chiến sĩ đảm bảo an ninh trật tự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 06 đến 08/7 sắp tới. Tại tỉnh Gia Lai có 40 điểm thi chính thức với 623 phòng thi tại 17 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh có 14.129 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, có 13.382 thí sinh đang học lớp 12 hệ THPT và hệ giáo dục thường xuyên, 747 thí sinh tự do. Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn của kỳ thi, Công an tỉnh Gia Lai huy động hơn 700 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông thời điểm trước, trong và sau kỳ thi, đồng thời chủ động các phương án phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời những tình huống phức tạp về an ninh trật tự có thể ảnh hưởng đến kỳ thi. Cùng với đó lực lượng Công an cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với hội đồng thi, lực lượng bảo vệ nhà trường làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài khu vực các điểm thi. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác giám sát, bảo mật đề thi, bài thi, qua đó góp phần đảm bảo kỳ thi trên địa bàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc và thành công tốt đẹp./.

Thiên Thanh, Bá Bính

