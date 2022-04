Công an tỉnh Gia Lai bế mạc hội thao

Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức bế mạc hội thao, chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022).

Hội thao có gần 200 vận động viên là lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ trong lực lượng Công an toàn tỉnh, tham gia thi đấu 3 môn: cờ tướng, quần vợt và cầu lông. Với tinh thần “Đoàn kết – tự tin – trung thực – cao thượng”, các vận động viên đã thi đấu hết mình. Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đã trao 34 giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên có thành tích xuất sắc. Không chỉ tạo ra sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, hội thao cũng là dịp tuyển chọn những vận động viên đạt thành tích xuất sắc để tham gia Đại hội thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ IX năm 2022 và hội thao toàn lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an tổ chức trong thời gian tới./.

CTV Hữu Trường

Lượt xem: