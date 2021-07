Công an thị xã hỗ trợ giúp đỡ “lực lượng 04”

Từng một thời “vào sinh ra tử” sát cánh cùng lực lượng công an tham gia truy quét Fulro, khi trở về đời thường, cuộc sống của những người lính “Lực lượng 04” ngày ấy gặp nhiều khó khăn. Với phương châm “hướng các hoạt động về cơ sở”, Công an thị xã Ayun Pa đã dành tình cảm và sự quan tâm, sẻ chia giúp những “người lính không quân hàm” ấy vươn lên trong cuộc sống.

Ông Ksor Der, trú tại Bôn Khăn, xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa từng là thành viên của “lực lượng 04” chuyên săn fulro giai đoạn 1982 – 1992, khi những toán Fulro vũ trang cuối cùng bị tiêu diệt, lực lượng 04 cũng được giải tán. Trở về cuộc sống thường ngày, ông Ksor Der tiếp tục cùng với chính quyền địa phương tham gia các hoạt động quần chúng, vận động nhân dân không nghe theo lời kẻ xấu, tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ hơn về đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.

Lê Văn Tuệ, Chủ tịch xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa cho biết: “Ở địa phương ông Ksor Der là người luôn gương mẫu, có trách nhiệm bản thân thường xuyên cùng với chính quyền địa phương vận động nhân dân chấp hành tốt chủ chương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các phong trào xây dựng NTM ở địa phương. Bản thân ông thường xuyên vận động, tuyên truyền nhân dân ở địa phương không nghe, không tin các lời xúi dục của bọn fulro nên được bà con rất là quý mến”.

Oai hùng trong chiến đấu, gương mẫu trong thời bình nhưng một điều trăn trở là cuộc sống của gia đình ông Ksor Der vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Gia đình 4 thế hệ với 8 nhân khẩu sống trong căn nhà sàn chật hẹp, thiếu thốn đủ thứ, đặc biệt là các công trình phụ nhà tiêu, phòng tắm không có..

Để kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn với ông Ksor Der, lực lượng công an thị xã AyunPa đã vận động được 20 triệu đồng từ sự hỗ trợ của cán bộ chiến sỹ cùng với sự tích cực đóng góp ngày công để hoàn thành công trình phụ cho gia đình.

Đại úy Siu H’Ngát, Đội trưởng Đội An ninh, Công an thị xã Ayun Pa cho biết: “ Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thành lập lực lượng an ninh, Đội an ninh Công an thị xã đã có một chương trình cụ thể cho 1 trường hợp lực lượng 04 của lực lượng an ninh, cụ thể ở đây là chú Ksor Der. Công trình phụ gồm 1 nhà vệ sinh và 1 nhà tắm, trong quá trình xây dựng nhằm tạo thói quen cho gia đình chú Ksor Der nói riêng và bà con ở đây giữ gìn vệ sinh chung. Khi xuống đây xây dựng thì chúng tôi thấy gia đình chú còn rất là khó khăn chính vì vậy trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ để xây dựng một căn nhà khang trang cho chú . Dự kiến là cuối năm nay”.

Ông Ksor Der, Bôn Khăn, xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa chia sẻ: “Cảm ơn lực lượng công an đã giúp đỡ gia đình chúng tôi, mong rằng lực lượng công an thị xã sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ để gia đình tôi có được căn nhà khang trang”.

Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện sự quan tâm chia sẽ, tri ân với những đóng góp của ông Ksor Der trong công tác bảo vệ an ninh trật tự. Qua đó, góp phần tạo điều kiện giúp gia đình ông vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống./.

CTV Nguyễn Sang (Thị xã Ayun Pa)

