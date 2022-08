Công an thị xã An Khê đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông vào khung giờ cao điểm trong ngày

8 tháng của năm 2022, trên địa bàn thị xã An Khê xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người, bị thương 4 người. So với cùng kỳ năm 2021, tai nạn giao thông giảm 5 vụ, giảm 8 người bị thương, song vẫn tăng 1 người chết. Để kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông cả năm 2022, một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay đang được Công an thị xã An Khê triển khai đó là huy động tối đa lực lượng, tăng cường tuần tra kiểm soát vào các khung giờ cao điểm trong ngày ( từ 17h đến 22h) nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Gần 18h, tổ công tác chuyên đề xử lý vi phạm nồng độ cồn của Công an thị xã An Khê thực hiện nhiệm vụ trên Tỉnh lộ 667. Hơn 1h làm nhiệm vụ, lực lượng đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm.

Anh Phạm Đặng Thành Ân – Xã Cửu An, thị xã An Khê điều khiển xe ô tô lưu thông từ thị xã An Khê đi huyện Kông Chro. Tại thời điểm lực lượng công an kiểm tra, nồng độ cồn ghi nhận trong hơi thở là 0,055mh/1 lít khí thở. Lái xe cho rằng, nồng độ cồn này là dư âm từ cuộc nhậu ngày hôm trước, còn hôm nay anh chưa hề sử dụng rượu, bia nên lực lượng chức năng không thể xử phạt hành vi vi phạm được. Phải thuyết phục rất lâu, lái xe mới ký nhận lỗi vi phạm. Anh Ân nói: “Hôm qua em có uống bia, rượu rồi; có nghĩa là vẫn còn dư âm trong cơ thể, chứ em đã tắm rửa sạch sẽ và đã ngủ qua 1 đêm rồi. Bây giờ em còn bị như này nữa thì các anh coi thử mức của em đang ở mức rất thấp, anh có thể xem xét lại giúp em được không?.”

Để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào khung giờ cao điểm trong ngày, Công an thị xã An Khê đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát Kinh tế- Ma túy thực hiện tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn thông qua hình thức mật phục, hóa trang kết hợp với tuần tra công khai. Với sự linh động trong triển khai nhiệm vụ, rất nhiều đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên càn quấy, gây rối trật tự an toàn giao thông tại cơ sở đã bị các lực lượng phát hiện, xử lý nghiêm.

Thiếu tá Nguyễn Bảo Hưng – Đội trưởng Đội CSGT – Trật tự, Công an thị xã An Khê trao đổi: Tiếp tục tham mưu lãnh đạo đơn vị nhân rộng mô hình 3 lực lượng, trong đó có lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự và Cảnh sát kinh tế-ma túy phối hợp chặt với công an các xã, phường trên địa bàn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong khung giờ cao điểm nhằm mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã.

Thiếu tá Nguyễn Bảo Hưng cho biết thêm: Với sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, 8 tháng của năm 2022, lực lượng chức năng Công an thị xã An Khê đã phát hiện hơn 4.400 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4.355 trường hợp với tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Cùng với đó, các lực lượng cũng đã rà soát, lên danh sách hơn 300 thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở để có biện pháp gọi hỏi, răn đe cá biệt và cho ký cam kết không tái phạm./.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

