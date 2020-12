Công an thị xã An Khê cho các lái xe tải ký cam kết, chấp hành nghiêm không chở quá khổ, quá tải

Để chấn chỉnh tình trạng xe chở quá khổ, quá tải đầu vụ thu hoạch mía 2020-2021, những ngày này, Công an thị xã An Khê đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đồng thời cho các lái xe ký cam kết không vi phạm. Đây là việc làm cần thiết góp phần kiềm chế tai nạn giao thông cũng như hạn chế sự xuống cấp của hạ tầng giao thông.

Trung bình mỗi ngày, có hàng chục xe chở mía lưu thông về khu vực Nhà máy đường An Khê để nhập mía cho nhà máy. Lượng xe dù không nhiều do chưa phải bước vào cao điểm, song để ngăn ngừa tình trạng xe chở quá khổ, quá tải ngay từ đầu vụ, tất cả các lái xe đều được lực lượng chức năng kiểm tra, cho ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ. Theo ghi nhận, việc làm này đã nhận được sự đồng tình cao từ các lái xe.

Anh Nguyễn Tấn Vương – Lái xe nói: “Chấp hành cho tốt theo cam kết, góp phần cho đường thêm xanh, sạch, đẹp; nhất là đường không bị hư nữa”.

Hơn 2 tuần tra, lực lượng chức năng Công an thị xã An Khê đã cấp phát 175 tờ rơi tuyên truyền cho các lái xe tải chở mía; đồng thời cho ký cam kết không chở quá khổ, quá tải. Ngoài ra đơn vị cũng tiến hành tuần tra lưu động, tuyên truyền bằng loa phóng thanh để nhắc nhở lái xe nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Trung tá Đỗ Văn Ngà – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Trật tự, Công an thị xã An Khê cho biết: “Thời gian vừa qua chúng tôi đã cho ký cam kết rồi thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để xử lý nghiêm hành vi vi phạm về quá khổ, quá tải triệt để. Mục tiêu chúng tôi đề ra đó là sẽ phấn đấu giảm thiểu cả 3 chỉ số về tai nạn giao thông”.

Theo lực lượng chức năng Công an thị xã An Khê cho biết: Hơn nửa tháng qua, lực lượng đã tiến hành nhắc nhở 35 trường hợp chở quá khổ, quá tải, buộc các phương tiện này hạ tải, sang tải, đảm bảo đúng trọng tải cho phép mới được lưu thông, nhập mía về Nhà máy đường An Khê. Đồng thời lập biên bản, ra quyết định xử phạt 4 trường hợp xe tải vi phạm chở hàng quá khổ, quá tải với tổng số tiền hơn 12 triệu đồng./.

Đoàn Bình, Phi Long

Lượt xem: