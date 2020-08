Công an thành phố Pleiku huy động lực lượng đảm bảo an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Vào ngày mai 9.8, dự kiến 13.386 thí sinh trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ có mặt tại 37 điểm thi để bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi này, Công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương huy động tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo tuyệt đối an toàn cho thí sinh khi lưu thông đến các điểm thi. Phóng sự ghi nhận tại thành phố Pleiku, nơi có số lượng thí sinh dự thi nhiều nhất tỉnh, lên tới tới 3.576 thí sinh đăng ký dự thi tại 7 điểm thi.

Để đảm bảo an toàn giao thông phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tổ chức tại thành phố Pleiku thì Công an thành phố đã huy động tối đa lực lượng thực hiện công tác tuần tra kiểm soát. Đồng thời cắt cử cán bộ chiến sỹ thường xuyên có mặt tại những nút giao thông quan trọng nhằm phân luồng, hướng dẫn giao thông, giảm thiểu đến mức thấp nhất tình trạng ùn tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc lưu thông, đi lại của thí sinh trong kỳ thi này.

Tại các nút giao thông quan trọng dẫn tới các điểm thi, Công an thành phố Pleiku đều bố trí cán bộ, chiến sỹ để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Không để xảy ra tình trạng ùn tác; phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn giao thông có thể xảy ra liên quan đến thí sinh là nhiệm vụ trọng tâm được cán bộ, chiến sỹ nỗ lực thực hiện.

Trung tá Hồ Thanh Sơn – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “Xác định các cửa ngõ vào thành phố Pleiku luôn có lưu lượng phương tiện giao thông lớn như ngã tư Lê Duẩn – Nguyễn Tất Thành, rồi chốt ngã tư Biển Hồ, Hùng Vương – Lý Thái Tổ…, là những điểm chốt phức tạp về giao thông, dễ xảy ra ùn tắc giao thông thì chúng tôi bố trí lực lượng điều tiết giao thông tại các chốt này. Ngoài ra dọc tuyến có điểm thi đều bố trí lực lượng điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông trước cổng trường, trước các điểm thi. Đặc biệt khi thí sinh đi trên đường có các sự cố thì cử anh em đưa đến các điểm thi nhanh nhất”.

Cũng theo Trung tá Hồ Thanh Sơn cho biết: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi, Công an thành phố Pleiku đã bố trí hơn 10 chốt đảm nhiệm việc phân luồng, hướng dẫn giao thông; đồng thời bố trí 3 tổ tuần tra lưu động và phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, phường thực hiện nhiệm vụ trong suốt thời gian diễn ra các môn thi. Đặc biệt vào buổi tối, các lực lượng trong đơn vị cũng triển khai nhiều giải pháp, vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa chủ động đấu tranh, phòng ngừa với các loại tội phạm.

Trung tá Hồ Thanh Sơn – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an thành phố Pleiku, Gia Lai cho biết: “ Cảnh sát giao thông phối hợp chặt với lực lượng Cảnh sát hình sự, ma túy cũng như công an các xã, phường tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn để phòng ngừa các loại tội phạm lợi dụng kỳ thi để trộm cắp tài sản của thí sinh, người nhà thí sinh. Hàng đêm thì lãnh đạo Công an thành phố Pleiku bố trí 2 tổ phối hợp đa lực lượng tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên toàn thành phố”.

Với quyết tâm cao, Công an thành phố Pleiku tin tưởng sẽ thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; góp phần vào thành công chung của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tổ chức trên địa bàn thành phố Pleiku.

Đoàn Bình, Phi Long

