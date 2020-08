Công an huyện Phú Thiện tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Công an huyện Phú Thiện vừa tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đại biểu và tập thể đơn vị đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, lịch sử hào hùng của lực lượng CAND nói chung và Công an huyện Phú Thiện nói riêng; đồng thời tổng kết, đánh giá những thành tựu trong 15 năm thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện. Được thành lập từ tháng 4 năm 2007, trong những năm qua, Công an huyện Phú Thiện đã làm tốt chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, trọng tâm là đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng Đảng, đơn vị, lực lượng trong sạch, vững mạnh. Nhiều mô hình phù hợp với thực tiễn ở địa phương được xây dựng, điển hình như mô hình “Tiếng kẻng đảm bảo an ninh trật tự”, mô hình “Công an Phú Thiện dùng mạng xã hội để tuyên truyền pháp luật”… góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, để lại những dấu ấn đẹp trong lòng người dân./.

CTV Thanh Tâm – Cao Dũng (Huyện Phú Thiện)

