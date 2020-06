Công an huyện Mang Yang điểm sáng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm

Những tháng đầu năm 2020, Công an huyện Mang Yang được đánh giá là điểm sáng trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh Gia Lai khi triệt phá hàng loạt các vụ án lớn, phức tạp, gây bức xúc trong xã hội. Để đạt được kết quả ấy, ngoài việc phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, Công an huyện đã chủ động thành lập nhiều tổ công tác, bám nắm địa bàn để xử lý các vụ việc khi mới manh nha phát sinh.

Rạng sáng ngày 19.3.2020, tại khu vực núi Jơ Mông (giáp ranh giữa xã H’ra và xã Lơ Pang, huyện Mang Yang), Công an huyện Mang Yang đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Gia Lai, Cục nghiệp vụ (Bộ Công an) bắt giữ 3 đối tượng cuối cùng theo tà đạo Hà Mòn gồm: Kưnh (sinh năm 1988), Lúp (sinh năm 1970) và Jư (sinh năm 1964, cùng trú ở làng Kret Krot, xã H’ra, huyện Mang Yang). Đây là 3 đối tượng đã được nhân dân, chính quyền và thân nhân gia đình vận động ra trình diện nhưng vẫn ngoan cố lẩn trốn trong rừng để chỉ đạo các đối tượng bên trong hoạt động chống đối chính quyền.

Tiếp đó, vào chiều nay 22.4.2020, Công an huyện Mang Yang tiếp tục triệt phá thành công một sới bạc dưới hình thức đá gà tại đỉnh đèo Mang Yang thuộc địa bàn xã Hra, bắt giữ 49 đối tượng cùng tang vật là 8 con gà đá, 3 ô tô và 16 xe máy. Để phá được tụ điểm này, 3 giờ sáng cùng ngày, một tổ trinh sát với khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ đã được cử đến mai phục bao vây khu vực sới gà.

Trung tá Ksor Định – Phó trưởng Công an huyện Mang Yang, Gia Lai cho biết: “Ngăn chặn để các loại tội phạm không hình thành băng, ổ, nhóm hoạt động phức tạp tại cơ sở. Đồng thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, mặt trận các đoàn thể tăng cường các biện pháp vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân và ý thức pháp luật vận động quần chúng nhân dân tích cực hỗ trợ cấp ủy chính quyền, lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, tố giác tội phạm để góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện”.

Theo tổng hợp từ Công an huyện Mang Yang, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 12 vụ phạm pháp hình sự, hiện lực lượng công an đã điều tra làm rõ 11/12 vụ, đạt tỷ lệ 91,66%. Đặc biệt trong thời gian này, Công an huyện Mang Yang đã phát hiện 7 vụ đánh bạc dưới nhiều hình mức.

Mới đây nhất, vào ngày 8.5, Công an huyện đã phát hiện tại làng Ar Quái, xã Đê Ar có 4 đối tượng nữ đang đánh bài xì dách với số tiền lớn. Ngay sau đó, lực lượng đã ập vào bắt giữ, thu giữ trên chiếu bạc gần 15 triệu đồng; tuy nhiên 2 đối tượng đã trốn thoát. Bằng các biện pháp tuyên truyền, vận động, đến ngày 9.6, đối tượng Nguyễn Thị Hường ( sinh năm 1978, trú tại xã Đak Djăng) và Nguyễn Thị Ngọc Thanh ( sinh năm 1983, trú tại huyện Đak Đoa) đã ra đầu thú.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Thanh khai: “Mới đánh được vài ván thì nghe có công an vậy nên bỏ chạy. Về thì ông xã cũng khuyên nên ra làm việc và cũng có mấy chị em đang bị nhốt trong đây”.

Để đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm rất cần có sự cộng đồng trách nhiệm của toàn xã hội. Đặc biệt mỗi người dân cần nêu cao tinh thần phối hợp, chủ động tố giác tội phạm ngay tại cơ sở./.

Đoàn Bình, Minh Trí, Thanh Sáng

