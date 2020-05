Công an huyện Mang Yang Bắt giữ xe ô tô chở gỗ lậu

Mới đây, Công an huyện Mang Yang liên tiếp phát hiện, bắt giữ xe ô tô vận chuyển gỗ lậu, đồng thời bắt quả tang các đối tượng trong một vụ đánh bạc.

Theo đó, vào 21 giờ 50 phút ngày 8-5-2020, trong lúc tuần tra địa bàn tại đường liên thôn thuộc xã Đê ar, huyện Mang Yang, Công an huyện phát hiện xe ô tô tải BKS 81L1-3813 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Qua đó, phát hiện ở thùng xe có khoảng 2 m3 gỗ Cămxe (gỗ nhóm I). Chủ xe SN 1975, trú ở xã Kon Thụp, huyện Mang Yang không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến số gỗ trên. Cơ quan Công an đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và toàn bộ số gỗ trên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Trước đó, vào 15 giờ 20 phút cùng ngày, Công an huyện bắt quả tang 4 phụ nữ đang đánh bài xì lát ăn tiền, bắt giữ 2 đối tượng, thu trên chiếu bạc số tiền gần 15.000.000 đồng, 2 bộ bài tú lơ khơ, 1 đĩa sứ và một số tang vật liên quan tại nhà một người dân ở làng Doch Ktu, xã Đê Ar, huyện Mang Yang.

Hiện Công an huyện đang tích cực điều tra, làm rõ các vụ việc trên để xử lý theo quy định.

CTV Thúy Trinh (Công an tỉnh)

Lượt xem: 9