Công an huyện Kbang tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt thi đua đặc biệt

Sáng 03/10, Công an huyện Kbang tổ chức Lễ ra quân phát động đợt thi đua đặc biệt đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch 979 ngày 15/10/2021 của Công an tỉnh về tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông gắn với phòng chống tội phạm.

Lễ ra quân nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; góp phần giữ vững an ninh trật tự, kéo giảm số vụ vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông trên địa bàn huyện trong ba tháng cuối năm 2022. Đợt thi đua đặc biệt diễn ra từ ngày 01/10 đến 31/12/2022. Nhân dịp này, Công an huyện Kbang đã trao tặng giấy khen cho 1 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, an toàn giao thông trong 9 tháng đầu năm 2022./.

