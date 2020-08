Công an huyện Kbang gặp mặt cán bộ, chiến sĩ và Công an hưu trí nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống lực lượng CAND

Công an huyện Kbang vừa tổ chức gặp mặt cán bộ, chiến sĩ và Công an hưu trí nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2020) và 15 năm Ngày Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Tại buổi gặp mặt, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Kbang đã cùng nhau ôn lại truyền thống 75 năm của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Trong những năm qua, phát huy truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, Công an huyện Kbang luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch; bảo vệ ổn định tình hình an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Kbang đã thừa ủy quyền trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Công an huyện và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, bắt giữ các đối tượng liên quan đến 2 vụ án khai thác trái phép gỗ trên địa bàn. 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện được tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh; đồng thời Công an huyện Kbang cũng đã tặng hoa và quà cho các đồng chí trong Câu lạc bộ Công an hưu trí huyện./.

CTV Hà Duyệt (Huyện Kbang)

