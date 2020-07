Công an huyện Ia Grai khẩn trương hoàn thành việc phúc tra thông tin dân cư

Cùng với Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Gia Lai, sau khi hoàn thành phiếu thu thập thông tin dân cư trên địa bàn, Công an huyện Ia Grai đang khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra, phúc tra thông tin dân cư. Vì thời gian phải hoàn thành gấp rút, sớm hơn quy định trước đó 3 tháng nên nhiều cán bộ, chiến sĩ đã được huy động nhằm đảm bảo hoàn thành việc phúc tra thông tin dân cư trước ngày 31/7 này.

Xã Ia Krái là địa phương có số lượng phiếu thông tin dân cư cần phúc tra nhiều thứ ba trong số 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện biên giới Ia Grai với hơn 9.300 phiếu. Liên tục nhiều ngày qua, ngoài lực lượng Công an xã, một số lực lượng khác cũng được huy động làm ngày làm đêm để sớm hoàn thành việc phúc tra thông tin của dân cư trên địa bàn.

Đại úy Lê Văn Thành – Trưởng Công an xã Ia Krái, huyện Ia Grai, Gia Lai cho biết: “Trên địa bàn phúc tra 9.300 phiếu, hiện tại đến ngày 22/7, Công an xã đã huy động tất cả các lực lượng đã hoàn thành, gồm các lực lượng Công an viên, dân quân và đến ngày 22/7 đã hoàn thành việc phúc tra”.

Thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an huyện Ia Grai đã hoàn tất việc thu thập phiếu thông tin dân cư với trên 99.000 phiếu trong tổng số hơn 102.300 nhân khẩu thường trú trên địa bàn và đã hoàn tất việc quét dữ liệu đợt 1 đối với số lượng phiếu đã thu thập. Thực hiện việc kiểm tra, phúc tra để đảm bảo tính chính xác của thông tin đã thu thập ở mức cao nhất trước khi cập nhật vào Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, ngoài toàn bộ cán bộ, chiến sĩ của Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Ia Grai còn huy động thêm 10 cán bộ, chiến sĩ ở các đội nghiệp vụ khác để phục vụ việc kiểm tra, phúc tra thông tin dân cư. Đến ngày 24/7 đã hoàn thành việc phúc tra đối với hơn 85% số phiếu đã quét. Số lượng còn lại đang gấp rút hoàn thành nhằm đảm bảo thời gian quy định của Bộ Công an.

Thượng sỹ Bùi Thiên Ngọc – Đội CSQLHC về TTXH, Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ của Đội phúc tra thông tin bằng cách rà soát thông tin trên phiếu DC 01, sau đó tra cứu hồ sơ hộ khẩu với sổ bộ để có sự đồng nhất thông tin của công dân khi đưa lên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì tiến độ gấp 30/7 phải hoàn thành nên cán bộ, chiến sĩ phải làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm để tra cứu thông tin liên tục để phục vụ tiến độ của Công an cấp xã và của cả huyện”.

Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng – Đội trưởng Đội CSQLHC về TTXH, Công an huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai nói: “Với tinh thần khẩn trương theo chỉ đạo của Bộ trưởng là tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng, phấn đấu đến 30/7 sẽ hoàn thành việc phúc tra 100% phiếu thông tin dân cư đã thu thập/. Việc thu thập thông tin dân cư nhằm xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. Khi Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư đi vào hoạt động sẽ đưa việc quản lý dân cư bằng hộ khẩu, chứng minh Nhân dân số hóa việc quản lý dân cư, phục vụ kết nối, chia sẻ với các ngành khác như: Tư pháp, hộ tịch, đất đai, đáp ứng nhu cầu cải cải hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hết mức cho người dân khi giải quyết các thủ tục hành chính. Khi đó người dân chỉ cần đưa ra mã số định danh cá nhân của mình là có thể giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư này”.

Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được xem là dữ liệu cốt lõi để cung cấp, phát triển các cơ sở dữ liệu của các ngành, các cấp. Khi hoàn thiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư không chỉ góp phần đơn giản hóa các giấy tờ công dân và thủ tục hành chính mà còn phục vụ tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật./.

Thiên Thanh, Duy Linh

Lượt xem: