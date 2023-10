Công an huyện Đoa Đoa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm

Chủ động bám địa bàn và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Đak Đoa đã đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, triệt phá nhiều vụ án nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm; được lãnh đạo Công an tỉnh và chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Đak Đoa ghi nhận, biểu dương.

Chỉ mới 18 tuổi, song Lê Mạnh Tuyên đã cùng đồng bọn gây ra hoàng loạt vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, không chỉ ở huyện Đak Đoa mà còn tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Để tạo niềm tin với người có nhu cầu vay tiền, các đối tượng đã làm giả thông tin của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ các gói vay với mức lãi suất ưu đãi, giải ngân nhanh trong ngày; đồng thời thay nhau đóng nhiều vai diễn, khi là nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng, khi là nhân viên thẩm định hồ sơ… để tư vấn, lập hồ sơ cho vay tiền. Để có thể chiếm đoạt tài sản, Tuyên và các đối tượng đã lên sẵn kịch bản để bị hại chuyển tiền nhiều lần, số lượng lớn sau đó chặn liên lạc với bị hại.

Đối tượng Lê Mạnh Tuyên nói “Lấy lý do là bây giờ cần hoàn thiện chi phí đóng tiền lãi trước thì ngân hàng mới giải ngân cho khách hàng. Em chỉ nhắn tin, gọi điện nói là ngân hàng yêu cầu khách hàng phải chứng minh thu nhập, tham gia bảo hiểm thì mới giải ngân.”

Trung úy Vũ Ngọc Linh – Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Đak Đoa cho biết “Sau khi thu thập số điện thoại, căn cước, số chứng minh của bị hại thì các đối tượng sử dụng số điện thoại của bị hại, sau đó sẽ đăng ký tài khoản online. Sau khi đăng ký tài khoản online thì các ngân hàng sẽ gửi mã OTP về. Các đối tượng sau đó sẽ hỏi bị hại là đã nhận được mã OTP chưa. Nếu bị hại nói là đã nhận được thì các đối tượng sẽ đưa ra các lý do như hoàn thiện thủ tục hồ sơ, yêu cầu bị hại nộp thêm tiền đóng các khoản phí rồi sau đó chiếm đoạt tài sản.”

Với sự vào cuộc quyết liệt, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Đak Đoa đã phát hiện, bắt giữ 34 vụ với 32 đối tượng phạm pháp về kinh tế; 12 vụ với 17 đối tượng vi phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; 6 vụ với 18 đối tượng phạm tội ma túy và đặc biệt là 92 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 43 đối tượng.

Thiếu tá Lê Anh Tuấn – Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Đak Đoa cho biết “Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục tăng cường đẩy mạnh lực lượng xuống bám nắm địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn của tội phạm; đặc biệt là tội phạm trộm cắp, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng để quần chúng Nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa các loại tội phạm.”

Thiếu tá Lê Anh Tuấn cho biết thêm: Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Đak Đoa sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện chủ động bám chắc địa bàn, gọi hỏi, răn đe các đối tượng trong diện quản lý của lực lượng Công an. Đồng thời phát động sâu rộng phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, chủ động tố giác tội phạm ngay từ cơ sở.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

