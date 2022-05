Công an huyện Chư Sê bắt giữ nhóm thanh thiếu niên tụ tập đua xe gây náo loạn tại Khu Công nghiệp phía Nam tỉnh Gia Lai

Công an huyện Chư Sê cho biết: Đơn vị vừa ngăn chặn kịp thời một nhóm đối tượng thanh thiếu niên tụ tập có dấu hiệu đua xe trái phép gây mất an ninh trật tự tại Khu Công nghiệp phía Nam tỉnh Gia Lai và tiếp tục xác minh làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Chư Sê nhận được tin báo tại khu vực Khu Công nghiệp phía Nam tỉnh Gia Lai (thuộc xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê) thường xuyên xảy ra tình trạng thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số tụ tập điều khiển xe máy lưu thông thành đoàn để đua, kéo, nẹt pô, bốc đầu, lạng lách, đánh võng… gây mất trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông. Trước tình trạng trên, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện đã tham mưu lãnh đạo Công an huyện Chư Sê xây dựng kế hoạch, phương án ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng này. Sau một thời gian theo dõi, vào trưa ngày 1-5, Công an huyện Chư Sê đã huy động toàn bộ lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự, cán bộ, chiến sĩ các đội nghiệp vụ và Công an xã Ia Tiêm đồng loạt xuất quân thực hiện theo phương án, kế hoạch đã vạch ra trước đó. Kết quả đã tạm giữ 20 “quái xế”, 17 xe máy, 4 dao phóng lợn khi các đối tượng đang tụ tập, đua kéo gây náo loạn trên các tuyến đường thuộc Khu Công nghiệp phía Nam tỉnh. Hiện Công an huyện Chư Sê đang tiếp tục xác minh làm rõ các đối tượng khác và hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đoàn Bình

Lượt xem: 4