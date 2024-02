Công an huyện Chư Prông thực tập phương án chữa cháy và CNCH năm 2024

Công an huyện Chư Prông vừa tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH năm 2024. Tình huống giả định xảy ra cháy và tổ chức cứu nạn, cứu hộ tại khu vực trụ bơm xăng thuộc cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông.

Với phương châm “4 tại chỗ”, khi xảy ra cháy, chính quyền địa phương đã kịp thời huy động Lực lượng PCCC tại chỗ gồm 20 người và 10 bình chữa cháy các loại, kìm cộng lực, búa tạ, cáng cứu thương tham gia chữa cháy và CNCH. Công an huyện Chư Prông đã cử 01 đồng chí lãnh đạo và 05 CBCS Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, 05 bình chữa cháy và các phương tiện thiết bị để cùng tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; 04 đồng chí CSGT đảm bảo trật tự an toàn giao thông nơi xảy ra vụ cháy trong quá trình chữa cháy. Công an thị trấn Chư Prông có 04 đồng chí cùng 02 bình chữa cháy, 02 xe mô tô phối hợp tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và đảm bảo an ninh trật tự. Công an tỉnh Gia Lai cũng kịp thời điều động 16 CBCS cùng 02 xe chữa cháy và các phương tiện, thiết bị cần thiết tham gia dập tắt đám cháy và CHCN.

Buổi thực hành diễn tập đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, phương tiện và tài sản; đảm bảo mục đích đề ra là nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng về PCCC cho người làm việc tại cơ sở, đồng thời giúp lực lượng PCCC tại cơ sở sử dụng thành thạo các trang, thiết bị chữa cháy và CNCH; trang bị và tổ chức chữa cháy có hiệu quả khi có cháy, nổ xảy ra tại cơ sở.

