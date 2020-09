Công an huyện Chư Sê thu hồi hơn 100 khẩu súng các loại

Thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thời gian qua, Công an huyện Chư Sê đã thu hồi được hơn 100 khẩu súng các loại.

Để người dân thuận tiện trong việc giao nộp, Công an huyện đã bố trí 15 điểm tiếp nhận, thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại trụ sở làm việc của Công an các xã, thị trấn, đồng thời thường xuyên mở các đợt tuyên truyền, kết hợp với vận động quần chúng Nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tàng trữ, sử dụng trái phép. Nhờ vậy đã vận động người dân giao nộp được 99 khẩu súng hơi cồn tự chế; 07 súng kíp; 02 súng hơi tự chế; 02 ống ngắm; 01 bình hơi (nghi là linh kiện nắp ráp súng tự chế); 4 quả mìn… Bên cạnh đó qua công tác tuần tra, Công an huyện cũng đã thu giữ nhiều mã tấu, tuýp sắt, dao, kiếm các loại mà các đối tượng, nhất là thanh thiếu niên thường sử dụng để đánh nhau, gây thương tích, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương./.

Thiên Thanh, Duy Linh

