Công an Gia Lai thụ lý điều tra 78 vụ xâm phạm trật tự xã hội trong tháng 8.2023

Trong tháng 8.2023, Công an các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã thụ lý 78 vụ xâm phạm trật tự xã hội; các vụ làm chết 2 người, bị thương 9 người, tài sản thiệt hại gần 1 tỷ đồng; chiếm nhiều nhất gồm: Cố ý gây thương tích; giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi; trộm cắp tài sản; hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. So với tháng liền kề trước, số vụ phạm tội xâm phạm trật tự xã hội giảm 19 vụ thụ lý, giảm 1 người chết và giảm 9 người bị thương. Địa bàn ghi nhận số vụ phạm tội được lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ tăng so với tháng trước gồm: Thị xã An Khê; các huyện: Ia Grai, Chư Sê, Chư Păh, Chư Pưh và Kông Chro.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

