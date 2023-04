Công an Gia Lai phát hiện, bắt giữ 43 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát hiện, bắt giữ 43 vụ với 63 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ vi phạm tăng 5 vụ, tăng 19 đối tượng. Lực lượng công an đã thu giữ 1,892 gram Heroin, 157,88 gram ma túy dạng khay, 197,68 gram thuốc lắc, 44,7 gram ma túy đá và 13,6kg cây cần sa. Ngoài ra, lực lượng còn phát hiện, xử lý 25 vụ với 78 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy./.

Đoàn Bình – Thanh Sáng

