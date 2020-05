Công an Gia Lai học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND

Hơn 70 năm qua, 6 điều Bác Hồ dạy luôn là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng Công an Nhân dân (CAND). Thấm nhuần những điều Bác dạy CAND, thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Gia Lai đã không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tác phong công tác, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, qua đó góp phần giữ gìn và đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng dân.

Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, không ngại khó, ngại khổ, vào 3 giờ 30 phút đêm 19/3 vừa qua, tại khu vực núi Jơ Mông (giáp ranh giữa xã H’ra và xã Lơ Pang, huyện Mang Yang), lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Bộ Công an bắt giữ 3 đối tượng theo tà đạo Hà Mòn cuối cùng lẩn trốn trong rừng để chỉ đạo các đối tượng bên trong hoạt động chống đối chính quyền. Chiến công thầm lặng này cũng đặt dấu mốc chấm dứt vấn đề FULRO lợi dụng tà đạo Hà Mòn trên địa bàn tỉnh Gia Lai, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, bọn phản động FULRO lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo để gây mất ổn định an ninh, trật tự tại địa phương, đồng thời giúp quần chúng nhân dân yên tâm lao động sản xuất, không nghe theo lời xúi giục của các đối tượng phản động.

Đại úy Trịnh Ngọc Theo – Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: “Các đối tượng trốn ở khu vực rừng sâu, tổ công tác đi bằng đường rừng hết 5 giờ đồng hồ mới tiếp cận khu vực các đối tượng trốn. Trong quá trình vây bắt, anh em tổ công tác ở trong rừng 3 ngày 2 đêm. Anh em cũng ý thức là chiến sĩ Công an Nhân dân khi vây bắt được 3 đối tượng này sẽ bước đầu giải quyết được Hà Mòn, đem lại cuộc sống bình yên cho dân làng, đồng thời giúp 3 đối tượng sớm ổn định cuộc sống để chăm lo cho vợ con”.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường… dù phải đối mặt với không ít hiểm nguy, song các cán bộ, chiến sĩ Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu, kiên quyết đấu tranh tấn công, trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi pháp luật. Nhờ vậy, nhiều vụ án lớn đã được triệt phá, xử lý kịp thời, đem lại cuộc sống yên bình cho người dân.

Trung tá Thiệu Hồng Quyết – Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Đẩy mạnh học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian qua, chúng tôi đã đấu tranh, phát hiện và xử lý nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh. Điển hình là những tháng đầu năm 2020, chúng tôi đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, thu giữ hơn 114.000 gói thuốc lá điếu nhập lậu, thu giữ 2 ô tô và đã bắt giữ, khởi tố 8 đối tượng. Đây có thể nói là vụ án buôn bán hàng cấm lớn nhất trên địa bàn tỉnh từ trước tới nay.

Học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai, thực hiện các phong trào thi đua và cuộc vận động phù hợp với đặc thù công tác của từng đơn vị, địa phương. Nhờ vậy đã thực sự trở thành kim chỉ nam, động lực thúc đẩy mỗi cán bộ, chiến sĩ tự tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần thái độ tận tụy với công việc, ý thức phục vụ Nhân dân, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Ông Lê Dương – Người dân thôn Ngô Sơn, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah, Gia Lai nói: Công an về làm việc, thay đổi chứng minh, hộ khẩu tại xã, anh em giúp cho bà con tận tụy, vui vẻ, không có gì chúng tôi phàn nàn hết, chúng tôi rất mừng”.

Nhờ triển khai thực hiện hiệu quả các mặt công tác Công an, nhiều năm qua, Công an tỉnh Gia Lai đã nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, giao phó, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, tạo môi trường ổn định thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh ngày càng phát triển. Qua các phong trào thi đua trong Công an tỉnh Gia Lai đã xuất hiện hàng trăm tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc được các cấp biểu dương, khen thưởng, Nhân dân tin yêu.

Đại tá Rah Lan Lâm – Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục khắc sâu chân lý: Còn Đảng, còn mình, danh dự là thiêng liêng, cao quý nhất, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Đảng. Công an tỉnh cũng triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương ở các cơ quan hành chính, trong đó có lực lượng Công an, xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn vì Nhân dân phục vụ, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”giai đoạn 2019-2020 là “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, Công an Gia Lai vì cuộc sống bình yên của Nhân dân”, phục vụ đắc lực và hiệu quả cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”.

Trước yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao phó cho lực lượng Công an càng nặng nề. Điều này càng đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND phải thực hiện tốt hơn 6 điều Bác Hồ dạy trong thực tiễn công tác, chiến đấu. Qua đó lập nên nhiều thành tích, chiến công mới, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, tô thắm truyền thống vẻ vang, anh hùng của lực lượng Công an Nhân dân qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, lớn mạnh./.

Thiên Thanh, Huy Toàn, R’Piên

