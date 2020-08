Công an Gia Lai – 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Xây dựng, chiến đấu và trưởng thành trên mảnh đất cao nguyên, lực lượng Công an Gia Lai luôn đồng hành với các giai đoạn lịch sử vẻ vang của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh. Suốt chiều dài 75 năm qua, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù khó khăn gian khổ đến mấy, lực lượng Công an Gia Lai luôn sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Trải qua các giai đoạn lịch sử, cán bộ, chiến sỹ Công an Gia Lai luôn khắc sâu lời dạy của Bác, tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; luôn giữ vững bản lĩnh, lập trường trung kiên của người cán bộ chiến sỹ CAND, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sự hy sinh và công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước đã được lịch sử ghi nhận, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Gia Lai hôm nay và mai sau mãi mãi ghi ơn và nối tiếp truyền thống.

Ông Nguyễn Thành Cược – Nguyên Trưởng Công an TP. Pleiku, Dũng sỹ diệt Mỹ tự hào nói: “Nhiệm vụ của trinh sát vũ trang vừa công khai lại vừa thầm lặng. Công khai là khi ta nổ súng tiêu diệt địch, còn thầm lặng trong quá trình điều tra, trinh sát, len lỏi vào lòng địch để nắm bắt thông tin, xây dựng cơ sở, có được tình hình chính xác rồi mới xây dựng phương án tác chiến thì mới hoàn thành nhiệm vụ”.

Bia Di tích Ban an ninh Gia Lai, được khánh thành vào ngày 19-8-2018, nằm trong tổng thể khu Di tích lịch sử cơ quan Tỉnh ủy Gia Lai tại căn cứ địa cách mạng Khu 10, ở xã Krong, huyện Kbang – một địa chỉ đỏ mà Công an Gia Lai xây dựng, bảo tồn để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Trở về nơi đã từng nếm mật nằm gai những năm trường kỳ kháng chiến, cán bộ Ban an ninh năm ấy bồi hồi lần tìm trong trí nhớ những mật danh, mã hiệu, những đồng đội ngày xưa giờ đây ai mất, ai còn.

Ông Phạm Đức Tấn – Nguyên Phó Ban An ninh Gia Lai cho biết: “Chính nơi đây lúc trước là nơi các đồng chí, đồng đội của tôi sinh hoạt, sống và chiến đấu. Trước chỉ toàn rừng núi, nay đường đi lại dễ dàng rồi. Bia di tích nằm trong tổng thể khu Di tích lịch sử cơ quan Tỉnh ủy Gia Lai, đó là điều tôi rất phấn khởi”.

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp, thủ đoạn phạm tội tinh vi; tính chất, hậu quả ngày càng nghiêm trọng. Trước tình hình trên, cán bộ chiến sĩ Công an Gia Lai luôn xác định đúng yêu cầu nhiệm vụ, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với thế hệ cha anh đi trước, nối tiếp truyền thống anh hùng của An ninh Gia Lai. Những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng cho Công an cấp huyện và các đơn vị trực tiếp chiến đấu; chủ động nắm tình hình, ngăn chặn hoạt động của địch từ bên ngoài, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả âm mưu kích động biểu tình, bạo loạn; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, tích cực cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh các giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông…

Đại tá Rah Lan Lâm – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao đổi: “Thời gian qua, lực lượng Công an đã chủ động, cảnh giác, nắm chắc tình hình, tham mưu cấp ủy chính quyền chỉ đạo cả hệ thống chính trị phối hợp lực lượng Công an để xử lý, không để các vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ xảy ra, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo lợi ích của quần chúng nhân dân”.

Trước nhiệm vụ mới, mỗi cán bộ, chiến sỹ luôn khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy CAND, phương châm hành động “chủ động nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, “danh dự là điều thiêng liêng nhất”, để không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, tiếp thu thành tựu khoa học kỹ thuật để hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Thượng úy Phạm Trần Bình – Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh nói: “Tự hào được tiếp nối truyền thống trung dũng, kiên cường của lực lượng Công an Gia Lai.”

Thượng úy Nguyễn Thành Tuấn – Cán bộ Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh cũng cho biết: “Không chỉ riêng tôi mà các trinh sát an ninh trẻ luôn bám địa bàn, nắm tình hình, tuyên truyền vận động bà con không nghe lời kẻ xấu, chủ yếu là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ, phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là cán bộ ở một đơn vị giàu truyền thống anh hùng”.

Ghi nhận những cống hiến trong công tác chiến đấu, Công an Gia Lai vinh dự được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Giải phóng hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Quân công hạng nhất; 7 tập thể và 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Gần đây nhất, tập thể Phòng an ninh đối nội Công an tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Ngoài ra, hàng ngàn lượt tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân, Huy chương và các phần thưởng cao quý khác./.

