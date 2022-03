Công an Đak Pơ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ

Công an huyện Đak Pơ vừa tổ chức phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Tại Lễ phát động, lãnh đạo Công an huyện Đak Pơ đã kêu gọi toàn thể lực lượng công an huyện thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”; thực hiện thắng lợi mục tiêu cả nước đồng lòng, góp sức trồng mới 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 theo Chỉ thị số 45 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 108, ngày 15/02/022 của Giám đốc công an tỉnh Gia Lai. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo Công an huyện và cán bộ, chiến sỹ đã tiến hành trồng 21 cây gỗ sao xanh và dầu tại trụ sở công an huyện. Đây là một hoạt động thường niên của công an huyện Đak Pơ; thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy công an nhân dân Việt Nam. Việc tổ chức phong trào “Tết trồng cây” không chỉ góp phần giảm thiểu sự biến đổi khí hậu, thời tiết, bảo vệ môi trường sinh thái, tạo sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên mà còn góp phần tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng./.

CTV Lan Anh- Văn Dũng

