Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm người bị hại

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa có công văn thông báo về việc tìm người bị hại liên quan đến vụ việc bà Nguyễn Thị Kim Tài (sinh năm 1974, trú tại 27/284 hẻm Lý Thái Tổ, phường Yên Đỗ, Tp Pleiku tố giác bà Đỗ Thị Thu Hiền (sinh năm 1978, trú tại làng Plei Ốp, phường Hoa Lư, Tp Pleiku có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt số tiền là 750 triệu đồng.

Để phục vụ quá trình điều tra, xác minh mở rộng vụ việc, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đề nghị Công an các huyện, thị xã và thành phố Pleiku thông báo, rà soát trên địa bàn có tổ chức, cá nhân nào là bị hại có liên quan đến vụ việc nêu trên thì liên hệ với Cơ quan CSĐT (CSHS)- Công an tỉnh Gia Lai, địa chỉ: 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, Tp Pleiku hoặc Điều tra viên Phạm Thị Hồng Thắm, SĐT: 0971.303.579 để giải quyết theo quy định của pháp luật./.

Ngô Thanh

Lượt xem: