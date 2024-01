Cô gái trẻ với đam mê thiết kế thời trang và tạo việc làm cho nhiều chị em

Học chuyên ngành Công nghệ may, sau một thời gian lập nghiệp tại TP.HCM, năm 2019, chị Hồ Thị Phương Tuyền đã quyết định quay về quê nhà ở xã Ia Băng, huyện Đak Đoa để khởi nghiệp nghề may thời trang theo thiết kế. Dù trải qua không ít khó khăn, thậm chí là thất bại nhưng cô gái trẻ này vẫn luôn kiên trì theo đuổi đam mê của mình. Sau hơn 4 năm khởi nghiệp tại quê nhà, xưởng may thời trang thiết kế của chị không chỉ được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh tin tưởng mà còn tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 50 phụ nữ trong và ngoài huyện Đak Đoa.

Từ năm 2019 đến nay, căn nhà của bố mẹ ở Thôn 5, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa được chị Hồ Thị Phương Tuyền tận dụng để làm xưởng may thời trang thiết kế Phương Tuyền. Chị đã tận dụng hết những kỹ năng, kinh nghiệm tích lũy được trong quá trình lập nghiệp, kinh doanh tại TP.HCM và dành trọn tâm huyết cho xưởng may thời trang thiết kế này. Tuy vậy, quá trình khởi nghiệp lúc đầu gặp không ít khó khăn, nhất là về nguồn vốn và đội ngũ công nhân hầu như chưa biết gì về nghề may. Thế nhưng bằng sự kiên trì, nhẫn nại, chị đã tích cực truyền dạy nghề may cho các chị em trong thôn. Nhờ vậy, xưởng may của chị Tuyền ngày càng đi vào hoạt động ổn định. Đặc biệt, nhiều sản phẩm thời trang thiết kế, nhất là váy được nhiều khách hàng, shop và công ty thời trang đặt hàng.

Chị Hồ Thị Phương Tuyền – Thôn 5, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa nói: “Mình may nhờ người ta giới thiệu dần dần cũng có khách, khách hàng ở nước ngoài và Việt Nam, các tỉnh nữa. Mình cảm thấy rất vui, chị em nhiệt tình chăm chỉ, yêu thích nghề, chị em nhận lương ai cũng vui vẻ, tươi cười, thấy công việc này tạo việc làm cho các chị em trong xóm, các huyện cũng vui.”

Nhờ ký được nhiều hợp đồng với các công ty may mặc, cửa hàng thời trang ở TP. Hồ Chí Minh, thậm chí là ở nước ngoài nên xưởng may thời trang thiết kế của chị Phương Tuyền tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định cho nhiều lao động nữ. Hiện xưởng may tạo việc làm cho hơn 50 chị em ở huyện Đak Đoa và các huyện: Ia Grai, Phú Thiện, thị xã Ayun Pa. Tùy theo trình độ tay nghề và năng suất lao động, chị em có thu nhập từ 5 đến 20 triệu đồng/người/tháng.

Chị Nguyễn Thị Thiên Hương – Thôn 5, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa cho biết: “Trước là không biết may vào xưởng của Tuyền bày đủ kiểu đủ cách giờ cũng biết mọi công đoạn, mọi việc. Mỗi tháng cũng đều đều trung bình 9, 10,11 triệu.”

Chị Đinh Nguyên Nữ Thiện – Thôn 6, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Tôi làm từ 7h sáng đến 5 giờ chiều, cũng lãnh hàng về nhà làm. Thu nhập của tôi từ 7 triệu, nếu tăng ca, hàng nhiều thì có nhiều.”

Bà Phạm Ngọc Bích – Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Băng, huyện Đak Đoa nói: “Nhờ có chị Tuyền, thu nhập của chị em ổn định hơn. Ngoài tạo công ăn việc làm, vào dịp lễ, tết, chị Tuyền cũng hỗ trợ tặng quà cho chị em khó khăn trên địa bàn xã.”

Không chỉ đem lại thu nhập ổn định cho bản thân, gia đình và nhiều lao động nữ, chị Hồ Thị Phương Tuyền còn cảm thấy mãn nguyện bởi các sản phẩm thời trang của mình ngày càng có nhiều khách hàng mới. Điều này tạo thêm động lực để cô gái trẻ này có thêm nhiệt huyết để theo đuổi đam mê của mình, qua đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

