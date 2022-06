Có 4 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm mũi 4 vắc xin phòng Covid -19

WHO từng dự đoán đại dịch Covid – 19 có thể kết thúc trong năm 2022. Nhưng theo đánh giá mới nhất của WHO đến thời điểm hiện tại là “đại dịch chưa kết thúc”. WHO vẫn có các báo cáo diễn biến dịch, sự biến đổi, tiến hóa của vi rút SARS – CoV – 2. Vì vậy, hiện nay đã có nhiều nước trên thế giới triển khai tiêm mũi 4 vắc xin ngừa Covid – 19 để tăng cường khả năng bảo vệ người dân trước nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm mới.