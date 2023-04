Chuyến thăm, chúc Tết tại Lào của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã để lại những ấn tượng sâu sắc

Như tin THGL đã đưa, nhân dịp Tết Cổ truyền Bun Pi May của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, từ ngày 10 đến ngày 13/4, Đoàn lãnh đạo cấp cao của tỉnh Gia Lai do đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn sang thăm, chúc Tết cán bộ và Nhân dân các tỉnh: Attapeu, Champasak, Sê Kông, Salavan (Lào). Cùng tham gia Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số địa phương trong tỉnh. Chuyến thăm, chúc Tết Cổ truyền tại Lào của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên và các đồng chí trong Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai đã để lại những tình cảm tốt đẹp và ấn tượng sâu sắc đối với cán bộ và Nhân dân nước Bạn.

Đón tiếp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên và các đồng chí trong Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai sang thăm, chúc Tết Cổ truyền Bun Pi May của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng các tỉnh: Attapeu, Champasak, Sê Kông, Salavan và các đồng chí lãnh đạo cấp cao các tỉnh Bạn. Trong không khí thân mật, thắm tình đoàn kết, đồng chí Hồ Văn Niên và các đồng chí lãnh đạo cấp cao các tỉnh: Attapeu, Champasak, Sê Kông, Salavan cùng ôn lại mối quan hệ vĩ đại, hiếm có giữa hai nước Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng và luôn được vun đắp, phát triển trong tiến trình lịch sử; trở thành niềm tự hào và tài sản vô giá trên con đường dựng xây mỗi nước phát triển, phồn vinh, hạnh phúc. Nhân dịp Tết Cổ truyền Bun Pi May (còn gọi là Lễ hội Năm mới) của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên chúc Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các tỉnh: Attapeu, Champasak, Sê Kông, Salavan đón năm mới vui vẻ, hạnh phúc, tiếp tục đạt được nhiều thành tựu mới, xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Cảm ơn lãnh đạo các tỉnh của nước Bạn đã đón tiếp Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai rất nồng nhiệt, trọng thị, đồng chí Hồ Văn Niên cũng đã thông tin về điều kiện tự nhiên, địa lý, dân cư, những tiềm năng, cơ hội đầu tư tại Gia Lai và những điểm tương đồng giữa Gia Lai với các tỉnh: Attapeu, Champasak, Sê Kông, Salavan. Đồng chí Hồ Văn Niên mong muốn Gia Lai và các tỉnh của nước Bạn tiếp tục tăng cường đối ngoại, trao đổi, hợp tác để làm sâu sắc hơn mối quan hệ nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của mỗi tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo cấp cao các tỉnh: Attapeu, Champasak, Sê Kông, Salavan cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sâu nặng nghĩa tình của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cùng các đồng chí trong Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai sang thăm, chúc Tết. Sự giúp đỡ chí nghĩa chí tình của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai trong thời gian qua luôn được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các tỉnh: Attapeu, Champasak, Sê Kông, Salavan trân trọng biết ơn. Bày tỏ ấn tượng đối với sự phát triển của tỉnh Gia Lai, các đồng chí lãnh đạo cấp cao các tỉnh mong muốn tiếp tục được trao đổi, học tập kinh nghiệm của Gia Lai trên các lĩnh vực: Xây dựng hệ thống chính trị, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, đào tạo nguồn nhân lực… Các đồng chí lãnh đạo cấp cao các tỉnh: Attapeu, Champasak, Sê Kông, Salavan cho biết, địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư của Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng sang làm ăn, sản xuất kinh doanh hiệu quả. Các tỉnh: Attapeu, Champasak, Sê Kông, Salavan rất hân hạnh hợp tác đầu tư với tỉnh Gia Lai để hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển, qua đó tạo những dấu ấn về hợp tác trong Khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia.

Các đồng chí trong Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai và các đồng chí lãnh đạo cấp cao các tỉnh: Attapeu, Champasak, Sê Kông, Salavan đã trao quà lưu niệm. Đồng chí Hồ Văn Niên-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao số tiền của tỉnh 80.000 USD (tương đương hơn 1,9 tỷ đồng tiền Việt Nam) tặng 04 tỉnh: Attapeu, Champasak, Sê Kông, Salavan. Các đồng chí lãnh đạo cấp cao các tỉnh của nước Bạn trân trọng cảm ơn món quà và những tình cảm đặc biệt của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai.

Trong không khí vui vẻ, ấm áp của Tết Cổ truyền Bun Pi May, các tỉnh: Attapeu, Champasak, Sê Kông, Salavan đã tổ chức các nghi thức về những phong tục, bản sắc văn hóa tốt đẹp của Lào như Lễ buộc chỉ tay, Lễ té nước… cùng với những điệu lăm vông uyển chuyển, say đắm lòng người, thể hiện sự trân trọng, mến khách và những tình cảm tốt đẹp đối với các đồng chí trong Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai.

Nhân dịp sang thăm, chúc Tết tại Lào, đồng chí Hồ Văn Niên-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí trong Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai đã đến dâng hoa, dâng hương Tượng đài Đoàn kết liên minh chiến đấu Lào – Việt tại Trung tâm tỉnh Attapeu và tại huyện Bak Song, tỉnh Champasak, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam và các bộ tộc Lào trong những năm kháng chiến đã liên minh, kề vai sát cánh chiến đấu chống kẻ thù chung của hai đất nước; vì sự nghiệp cách mạng và sự trường tồn, phát triển của hai dân tộc.

Cũng trong chuyến thăm, chúc Tết Cổ truyền tại các tỉnh Nam Lào, đồng chí Hồ Văn Niên-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí trong Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai đã đến thăm, tặng quà và số tiền 1.500 USD (tương đương 36 triệu đồng tiền Việt Nam) nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K53 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, cất bốc hài cốt Liệt sỹ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên nước bạn Lào./.

Hà Đức – R’Piên

