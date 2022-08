Chuyện tái định cư ở làng Dơ Nâu

Giải quyết vấn đề hậu di cư tự do đã và đang đặt ra không ít khó khăn đối với các địa phương. Cái khó nhất vẫn là: định cư chưa gắn với định canh. Dù đã có nhiều nỗ lực, ưu tiên nguồn vốn để triển khai, nhưng các địa phương mới chỉ giải quyết được câu chuyện định cư. Giải pháp nào để giúp dân di cư tự do ổn định sinh kế lâu dài? Phản ánh tại làng Dơ Nâu, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.

Bà Lục Thị Nhung – Điểm tái định cư làng Dơ Nâu, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang chia sẻ: “So với nơi ở cũ, vào đây thuận lợi hơn, đi lại dễ hơn.

Bà Hoàng Thị Bình – Điểm tái định cư làng Dơ Nâu, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang cũng nói: “Không có khổ như nơi cũ đâu, vào đây thuận tiện hơn nhiều”.

Nằm trên trục đường liên xã Kon Thụp đi Đê Ar, Kon Chiêng, hiện hữu 2 bên đường ở điểm tái định cư làng Dơ Nâu là hơn 100 nóc nhà của đồng bào các dân tộc: Kinh, Tày, Mường, Nùng, Dao, Bahnar… Đây là những hộ thuộc dân di cư tự do, không có đất ở tập trung tại các xã của huyện Mang Yang. Về nơi ở mới, mỗi hộ được bố trí 400m2 đất ở và đất vườn, được hỗ trợ 10 triệu đồng để di dời và làm nhà, sửa nhà. Điều kiện nơi ở mới, có hạ tầng thuận tiện nên bà con rất phấn khởi… Có an cư mới lạc nghiệp, nhưng có hộ đã làm nhà mà không ở, hoặc chưa ở tại điểm tái định cư làng Dơ Nâu… Một lần nữa, câu chuyện tái định cư chưa gắn với định canh cho người dân di cư tự do vốn chỉ thuần nông lại đặt ra cho cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng sở tại…

Ông Lương Đình Lực – Chủ tịch UBND xã Kon Thụp, huyện Mang Yang cho biết: “Khó khăn chung của bà con khi chuyển về khu tái định cư làng Dơ Nâu thì một số bà con có đất sản xuất ở nơi xa, việc làm kinh tế thì có khó khăn. Người ta xây nhà thực tế ra ở rồi, nhưng vắng do về nơi sản xuất cũ để làm rẫy, ở lại trong rẫy sản xuất”.

Bà Hoàng Thị Bình – Điểm tái định cư làng Dơ Nâu, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang bộc bạch: “Mong muốn được hỗ trợ chăn nuôi, chứ như tôi già rồi không đi làm được”.

Ông Krung Dam Đoàn – Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang thông tin: “Huyện có phương án kết hợp 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó, xây dựng các mô hình phát triển sinh kế cho các hộ ở khu vực này. Thứ 2, tạo điều kiện cho các hộ đăng ký tham gia lao động phổ thông ở các công ty, doanh nghiệp, trang trại trên địa bàn, trong đó, có công ty chăn nuôi hiện nay đang có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn. Thứ 3, vấn đề phát triển đào tạo nghề lao động nông thôn, thời gian tới, chúng tôi tập trung ưu tiên cho số lao động khu vực dân di cư tự do đang ở, để có thêm thu nhập ổn định lâu dài…

Thời gian qua, người dân ở các nơi di cư tự do đến các xã, thị trấn của huyện Mang Yang và một số địa phương trong tỉnh để làm ăn, sinh sống đã gây nhiều áp lực cho các địa phương trong việc bảo vệ rừng, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội… Việc triển khai các dự án bố trí ổn định dân di cư tự do tập trung phần nào đã góp phần giải quyết căn bản các vấn đề này. Nhưng do quỹ đất sản xuất ngày càng eo hẹp nên vấn đề tái định cư gắn với định canh một cách bền vững đang là bài toán khó đối với các địa phương hiện nay./.

Song Nguyễn, Ksor Tuối

