Chuyện về nữ Trưởng Công an xã đầu tiên của tỉnh Gia Lai

Tháng 4-2020, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sáng được điều động từ Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Kbang đến giữ chức vụ Trưởng Công an xã Đông, huyện Kbang. Chị là nữ Trưởng Công an xã chính quy đầu tiên của tỉnh Gia Lai. Gần dân, luôn năng nổ, tận tụy trong từng nhiệm vụ công tác, chỉ sau thời gian ngắn, chị đã được bà con các buôn, làng mến phục…

Cứ khi nào tranh thủ được công việc, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sáng lại xuống các làng ở xã Đông. Khi thì nắm tình hình nhân hộ khẩu, các thông tin liên quan đến an ninh, trật tự ở địa bàn, khi thì đến thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của Nhân dân. Ở cơ sở, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sáng cùng cán bộ trong đơn vị tham gia hầu hết các hoạt động chung của địa phương để mở rộng các mối quan hệ với chính quyền xã và nhân dân, từ đó nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ toàn diện để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sáng, Trưởng Công an xã Đông, huyện Kbang cho biết: “Khi được phân công làm Trưởng Công an xã Đông, tôi cảm thấy đây là niềm vinh dự cho bản thân nhưng cũng gặp nhiều khó khăn trong công việc, sinh hoạt. Trước đây tôi chỉ làm một mảng công tác, nhưng khi về xã thì phụ trách nhiều lĩnh vực nên rất nhiều bỡ ngỡ. Tôi cùng các đồng chí khác khắc phục khó khăn bằng cách bổ sung kiến thức cho nhau, trao đổi kinh nghiệm và phối hợp trong công việc, chú trọng phát huy năng lực, sở trường của lực lượng Công an xã bán chuyên trách”.

Xã Đông có diện tích tự nhiên trên 3.760 ha với gần 1.500 hộ dân, có 9 dân tộc sinh sống đan xen ở 6 thôn, làng. Qua nhiều đợt phối hợp với các ban ngành ở địa phương tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh, trật tự cho bà con, Thiếu tá Sáng nhận thấy một số người dân chưa có hộ khẩu, căn cước công dân,… vì ngại đi làm các thủ tục. Chị kiên trì giải thích những thủ tục này là rất cần thiết, động viên bà con đến Công an xã cũng như linh động giải quyết hồ sơ cho bà con.

Với lợi thế về giới, Thiếu tá Sáng đã tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các chị em, nhất là người Bahnar; qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm cũng như xác định những vấn đề mâu thuẫn, xung đột thường phát sinh ở các thôn, làng để tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương vào cuộc giải quyết, phòng ngừa, không để phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật ở cơ sở.

Những ngày đầu đến địa bàn nhận công tác, Ban Công an xã chỉ có Thiếu tá Sáng và một cán bộ là Công an chính quy. Công việc bộn bề, chị liên tục ở lại địa bàn để trực đêm. Hai con nhỏ nhớ, đòi mẹ nhưng vì nhiệm vụ, chị gác lại nỗi nhớ con để góp sức giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sáng nói: “Tôi động viên các cháu học tính tự giác trong học tập, trong sinh hoạt khi không có mẹ ở bên. Gia đình cũng luôn bên cạnh cổ vũ tinh thần, giúp tôi yên tâm công tác, đó chính là một trong những động lực để tôi có thể phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Với những thành tích xuất sắc, đóng góp trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự tại xã Đông, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Sáng liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, đồng thời nhận nhiều giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Kbang tặng. Mới đây, Thiếu tá Sáng là một trong 6 nữ Trưởng Công an xã toàn quốc được tôn vinh tại Chương trình giao lưu nghệ thuật tôn vinh Trưởng Công an xã tiêu biểu do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội. Nhưng có lẽ, phần thưởng lớn nhất đối với nữ trưởng công an xã này chính là sự tin yêu, đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân và sự tin tưởng, tín nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở./.

Linh Chi – Thúy Trinh – Lê Ánh

