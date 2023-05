Sáng ngày 31/5, tại Trường THCS Nguyễn Huệ, Quỹ AIP phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình Lắng nghe ý kiến của thanh thiếu nhi về Giao thông bền vững.

Tại chương trình, hơn 40 học sinh đến từ 19 trường Dự án “Giảm tốc độ- Trường học an toàn” trên địa bàn thành phố Pleiku đã được nghe trình bày về kết quả của cuộc thi “Những tấm ảnh biết nói”, ứng dụng Kết nối Thanh thiếu niên và đánh giá xếp hạng sao trường học.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham gia chương trình cũng tiến hành thảo luận bàn tròn, chia sẻ kế hoạch cải tạo, định hướng phát triển về an toàn giao thông của thành phố trong thời gian tới.

Với tư cách là đại sứ cho an toàn giao thông và giao thông bền vững, học sinh sẽ truyền tải những thông điệp chính về di chuyển an toàn cho các bạn học của mình đồng thời tạo cơ hội cho học sinh nói lên tiếng nói của chính mình về những vấn đề đang gặp phải khi tham gia giao thông từ đó trực tiếp đề xuất các phướng án giải quyết tới các lãnh đạo địa phương. Chương trình góp phần khuyến khích học sinh và gia đình sử dụng các phương tiện giao thông bền vững, thúc đẩy di chuyển an toàn./.

