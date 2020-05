Chương trình “Kết nối yêu thương vì phụ nữ nghèo, khó khăn”

Sáng ngày 10/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với chùa Bảo Sơn, thành phố Pleiku tổ chức chương trình thiện nguyện “Kết nối yêu thương vì phụ nữ nghèo, khó khăn”.

Mặc dù đã triển khai nhiều chương trình từ thiện vì cộng đồng nhưng đây là lần đầu tiên, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai phối hợp với một cơ sở thờ tự tổ chức hoạt động phát cơm từ thiện cho các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, nhất là trong tình hình dịch bệnh như hiện nay. 700 suất ăn gồm phần cơm, nước, bánh, trái cây đã được trao tại 2 địa điểm là Chùa Bảo Sơn và trụ sở hội. Ngoài việc chia tách địa điểm phát quà để giảm tập trung đông người, công tác đảm bảo an toàn trong phòng dịch Covid – 19 cũng được triển khai nghiêm túc. Tại các điểm nhận quà, người dân còn được sát khuẩn tay và cấp phát khẩu trang miễn phí. Chủ đề chương trình là “Kết nối yêu thương, vì phụ nữ nghèo khó khăn”, song hoạt động lần này hướng đến tất cả những hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, nhất là những người bị mất việc làm hay giảm thu nhập do dịch bệnh Covid – 19. /.

