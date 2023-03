Chung tay giữ bình yên thôn xóm

Năm 2022, buôn Thành Công, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa không xảy ra phạm pháp hình sự, các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự đều được giải quyết nhanh chóng, kịp thời. Sự ổn định ấy có sự góp sức rất lớn của 12 thành viên Tổ tự quản an ninh trật tự trong buôn.

Buôn Thành Công có 370 hộ người Kinh, Jrai sinh sống đan xen trên diện tích hơn 1.000 héc ta. Địa bàn rộng nhưng Tổ tự quản an ninh trật tự phối hợp với Công an xã và lực lượng Dân quân tuần tra khép kín, nhất là vào ban đêm.

Gắn bó với Tổ tự quản là một chiếc kẻng được treo trước Nhà văn hóa buôn Thành Công. Kẻng đơn giản chỉ là chiếc mâm lốp xe ô tô cũ được một người trong buôn lưu giữ từ thời chiến tranh rồi tặng Tổ tự quản. Kẻng được dùng để báo hiệu các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự tại địa phương.

Anh Ksor Bar – Tổ trưởng Tổ tự quản an ninh trật tự buôn Thành Công, xã xã Chư Drăng, huyện Krông Pa nói: “Chúng tôi thống nhất với nhau khi đánh kẻng 3 lần một nhịp, tổng cộng 9 tiếng là tập hợp anh em đi tuần tra, đánh dồn dập nghĩa là trong buôn xảy ra việc gì đó như đánh nhau, gây rối, trộm cắp… cần có mặt xử lý ngay. Bà con tặng chiếc kẻng cho chúng tôi ngay từ sau khi thành lập tổ tự quản hồi năm 2018 và chúng tôi sử dụng đến bây giờ. Được bà con tin tưởng nên chúng tôi cố gắng khắc phục khó khăn để duy trì việc tuần tra, xử lý ban đầu các vụ việc về an ninh, trật tự theo thẩm quyền, hoạt động dựa trên tinh thần tự nguyện thôi”.

Thành viên Tổ tự quản ai cũng có công việc riêng nhưng điểm chung ở các anh là nhiệt tình tham gia hoạt động tuần tra, giữ gìn bình yên cho thôn xóm.

Anh Nguyễn Thanh Cảnh – Thành viên Tổ tự quản an ninh trật tự buôn Thành Công, xã xã Chư Drăng, huyện Krông Pa cho biết: “Giữ bình yên trong thôn buôn là việc nên làm, vì trong đó có gia đình mình mà. Tôi có 3 con nhỏ, làm nghề sửa máy tuốt lúa, máy cắt cỏ… nhưng vẫn sắp xếp để tham gia công việc chung. Đêm nào đến ca trực hay nếu có việc tôi lại dậy đi, nhiều khi vợ con cũng lo lắng nhưng nghe tôi giải thích thì cũng yên tâm hơn, động viên tôi tích cực tham gia cùng anh em trong Tổ tự quản”.

Chỉ tính riêng năm 2022, Tổ tự quản đã xây dựng kế hoạch tuần tra hơn 400 lượt, qua đó kịp thời nhắc nhở nhiều trường hợp thanh niên chạy xe không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô và đã giải tán các nhóm thanh thiếu niên tụ tập trong đêm… Đồng thời phối hợp tổ chức 3 đợt tuyên truyền, 15 buổi họp thôn, buôn để vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, Tổ tự quản tích cực vận động Nhân dân trong buôn nâng cao tinh thần đoàn kết, cảnh giác với thủ đoạn của các loại tội phạm; phối hợp với lực lượng Công an giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự; hoà giải thành công một số mâu thuẫn trong buôn; nắm tình hình và cung cấp cho lực lượng Công an huyện, Công an xã nhiều nguồn tin liên quan đến an ninh, trật tự.

Thiếu tá Trần Thế Anh – Trưởng Công an xã Chư Drăng, huyện Krông Pa cho biết: “Tháng 6-2018, Tổ tự quản về an ninh trật tự gắn với tiếng kẻng an ninh được thành lập gồm 12 thành viên là công dân sinh sống ở 4 buôn. Sau khi 4 buôn sáp nhập thành buôn Thành Công, tháng 6-2022, Tổ tự quản được kiện toàn thành Mô hình “Tổ tự quản và tiếng kẻng an ninh buôn Thành Công”. Với sự nhiệt tình, trách nhiệm, Tổ tự quản đã hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân, đồng hành với chúng tôi tuần tra khép kín địa bàn, phòng, chống các hành vi vi phạm. Trong các vụ việc xảy ra trên địa bàn, các thành viên tổ tự quản tích cực tham gia cùng lực lượng Công an bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn…”.

Bà Nguyễn Thị Thu Phương – Người dân buôn Thành Công, xã Chư Drăng, huyện Krông Pa phấn khởi nói: “Trước kia chưa có Tổ tự quản thì tình trạng trộm cắp vặt, tụ tập đánh bạc, gây rối trật tự công cộng… diễn ra khá phức tạp. Sau khi Tổ tự quản đi vào hoạt động, tăng cường tuần tra đêm thì đã khắc phục tình trạng trên. Đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, tình trạng người dân đốt pháo trái phép, đánh bạc… giảm hẳn, các vụ việc mâu thuẫn, đánh nhau được xử lý ổn thỏa ngay từ đầu. Chúng tôi rất quý trọng sự cố gắng của các thành viên trong Tổ tự quản, họ đều là những người dân trong thôn, có gia đình và cuộc sống riêng nhưng rất tự giác, nhiệt tình tham gia công việc chung để chung tay giữ gìn bình yên thôn xóm”.

Hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, các thành viên Tổ tự quản nhận được sự tin tưởng, quý mến của bà con trong buôn. Năm 2022, Mô hình Tổ tự quản về an ninh trật tự buôn Thành Công được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

CTV Thúy Trinh – Lê Ánh (Công an tỉnh Gia Lai)

