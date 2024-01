Chung tay đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị

Huy động tối đa lực lượng thực hiện tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như trật tự đô thị tại thành phố Pleiku và các địa phương lân cận là nhiệm vụ trọng tâm hiện đang được lực lượng Cảnh sát trật tự và lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113 thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp thực hiện đồng bộ trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Sự cộng đồng trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát trật tự và lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113 góp phần chung tay cùng tỉnh Gia Lai thực hiện thắng lợi công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chấn chỉnh các hành vi vi phạm trật tự đô thị.

Vào các khung giờ cao điểm trong ngày, 2 lực lượng: Cảnh sát trật tự và lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh 113 đều có sự phối hợp chặt chẽ trong tuần tra kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường trọng yếu tại thành phố Pleiku. Qua đó không chỉ xử lý nghiêm người tham gia giao thông vi phạm các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông; lực lượng còn chú trọng tuyên truyền, nhắc nhở; xử lý nghiêm các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán; phương tiện đậu đỗ không đúng nơi quy định; phương tiện đi vào đường cấm….

Lái xe Đặng Đình Tiến nói: “Lần đầu tiên có đậu xe ở đây. Lần sau mình cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, không vi phạm nữa.”

Chỉ tính riêng từ khi thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đến nay; 2 lực lượng; Cảnh sát trật tự và Cảnh sát phản ứng nhanh 113, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động gần 1.000 lượt cán bộ chiến sỹ thực hiện tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; qua đó đã phát hiện, xử lý hơn 170 trường hợp vi phạm: Luật Giao thông đường bộ, trật tự đô thị, gây rối trật tự cộng cộng…. Đồng thời tiếp nhận, phối hợp xử lý hàng chục tin báo từ quần chúng Nhân dân.

Trung tá Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Gia Lai thể hiện quyết tâm: “Lực lượng Cảnh sát trật tự sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát 113 đảm bảo an ninh trật tự tại các tuyến địa bàn được phân công. Thứ 2 nữa là lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị; tuyên truyền cho người dân không buôn bán, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán. Các trường hợp xe dù, bến cóc, vòng vong đón trả khách chúng tôi sẽ xử lý kiên quyết để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự cộng cộng và trật tự đô thị.”

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần; sự chủ động trong công tác phối hợp thực hiện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông mà lực lượng Cảnh sát trật tự và Cảnh sát phản ứng nhanh 113 triển khai sẽ góp phần giúp người dân đón một năm mới trong an lành, hạnh phúc.

