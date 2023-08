Chung ta làm sạch đẹp lớp, trường

Vào mỗi năm học mới, bên cạnh được đầu tư một số hạng mục về cơ sở vật chất, thì tạo cảnh quang trường lớp sạch, đẹp là việc làm không thể thiếu của mỗi cơ sở giáo dục, nhất là các cơ sở giáo dục mầm non nhằm tạo cảm giác hứng thú đến trường cho trẻ.

Những ngày này, các cô giáo của Trường Mầm non Thủy Tiên, thành phố Pleiku đang tất bật làm những vật dụng để trang trí khuôn viên sân trường, lớp học để chào đón các bé mầm non đến trường, bắt đầu năm học mới 2023 – 2024. Những công việc này, bằng sự khéo léo của đôi tay, các cô có thể làm được và làm rất nhanh.

Cô giáo Phạm Thị Thu Phương – Trường Mầm non Thủy Tiên, TP. Pleiku nói: “Những công việc nặng nhọc mà bản thân giáo viên mầm non chúng tôi không thể làm được như là chặt cành cây, phát quang bụi rậm thì nhờ có sự giúp đỡ, hỗ trợ của các chú bộ đội ở Trung đoàn 48, Sư 320/ Đây cũng là động lực rất lớn để động viên tập thể trường mầm non Thủy Tiên cũng như đội ngũ giáo viên chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học”.

Binh nhất Nguyễn Duy Trường – Đại đội 14, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 chai sẻ: “Rất là hào hứng khi cùng với đồng đội và chiến sĩ của Trung đoàn tham gia vào hoạt động tổng dọn vệ sinh và tạo cảnh quang của trường Mầm non Thủy Tiên để các cháu học sinh có một năm học mới thật vui”.

Trên tinh thần kết nghĩa, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48, Sư đoàn 320 thường xuyên hỗ trợ Trường Mầm non Thủy Tiên trong công tác tổng dọn vệ sinh, tạo cảnh quang trường lớp học vào đầu mỗi năm học mới. Qua đó, góp phần tạo sự hứng khởi cho các cháu học sinh của trường trong mỗi ngày đến trường vui chơi và học tập.

Cô giáo Bùi Thị Minh Khang – Hiệu trưởng Trường Mầm non Thủy Tiên, TP. Pleiku phấn khởi cho biết: “Nhờ các chú bộ đội làm nên hôm nay dù chỉ mới một buổi sáng thôi nhưng cảm thấy khuôn viên của trường đã rất sạch đẹp rồi. Còn một ngày nay nữa thì ngôi trường sẽ càng sạch đẹp hơn và giúp cho nhà trường đón năm học mới cảm thấy tự tin, khí thế, giúp các bé thích thú đến trường”.

Khuôn viên Trường Mầm non Thủy Tiên chắc chắc sẽ sạch đẹp hơn, các bé sẽ hứng thú hơn khi đến trường nhờ sự hỗ trợ nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48. Đây là hoạt động thường niên của đơn vị, giúp gắn kết tình quân dân ngày càng bền chặt. Ngoài ra, trong năm học, khi nhà trường có nhu cầu thì đơn vị đều sẵn sàng bố trí cán bộ, chiễn sĩ đến hỗ trợ, giúp nhà trường nhằm góp phần đảm bảo công tác dạy và học đạt hiệu quả cao.

