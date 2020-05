Chú trọng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng trong vụ Mùa năm 2020

Theo dự báo của Tổng cục Khí tượng thủy văn, vụ Mùa năm nay khu vực Tây Nguyên có khả năng mưa đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm, tình trạng khô hạn còn tiếp diễn trong tháng 5; đây là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh hại trên cây trồng phát sinh gây hại trên diện rộng. Để chủ động thực hiện các giải pháp phòng trừ có hiệu quả các đối tượng dịch hại trong vụ Mùa, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương quan tâm chỉ đạo bà con nông dân thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cho cây trồng.

Đối với cây lúa, hướng dẫn người dân mở rộng áp dụng chương trình quản lý dinh dưỡng và dịch hại tổng hợp (IPM, ICM); 3 giảm 3 tăng; 1 phải 5 giảm… nhằm giảm chi phí và hạ giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm; bảo vệ môi trường sinh thái; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với cây bắp, lo ngại nhất là sâu keo mùa thu vì đây là loại sâu di chuyển lây lan nhanh, sức gây hại lớn trong thời gian ngắn và có tính kháng thuốc; do vậy cần áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp mới mang lại hiệu quả. Bệnh khảm lá virus trên cây mì xảy ra khá phổ biến, đây là đối tượng khó phòng trừ, hiện nay chưa có giống kháng bệnh, do vậy yêu cầu các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng trừ. Khuyến cáo người dân nên trồng tập trung, đồng loạt trong khoảng thời gian từ đầu tháng 5 đến 15 tháng 6 để tránh bọ phấn phát sinh truyền bệnh. Kiểm soát không cho phép lấy hom giống sắn từ vùng bị nhiễm bệnh để trồng hoặc đưa sang các vùng khác chưa bị bệnh để trồng. Tuyệt đối không sử dụng hom giống sắn HL-S11, khuyến cáo sử dụng giống KM 94 ít nhiễm bệnh.

Hồng Uyên, Thanh Sáng

