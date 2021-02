Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Tất cả các hoạt động phòng chống dịch phải được kích hoạt một cách đồng bộ;vấn đề lớn nhất hiện nay là làm thế nào để khoanh vùng cho được các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao; tranh thủ từng giờ, từng phút thần tốc truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm – Đây là chỉ đạo của đồng chí Võ Ngọc Thành – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến sáng nay với các sở, ngành, 17 huyện, thị xã, thành phố triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và giải pháp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Cùng dự cuộc họp có các đồng chí: Đỗ Tiến Đông – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Làm sao khống chế được nguồn lây nhiễm là vấn đề hết sức quan trọng, phải truy vết một cách nhanh nhất, thần tốc nhất đối với tất cả các trường hợp F1, F2, không để sót bất kỳ trường hợp nào, không để trở thành nguồn lây nhiễm ra ngoài cộng đồng. Ở các địa phương hiện nay đã có ca dương tính, các lực lượng đang căng mình hết sức để truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị. Sở Y tế phải triển khai ngay việc tập huấn lấy mẫu và các vấn đề chuyên môn cho tất cả các cơ sở y tế trên toàn tỉnh, kể cả các bệnh viện quân đội đóng chân trên địa bàn, các bệnh viện tư nhân. Đồng chí đặc biệt lưu ý các địa phương chưa có dịch không có nghĩa là an toàn mà phải nghĩ rằng đang sinh sống trong điều kiện mà môi trường có dịch để có các phương pháp phòng ngừa tốt nhất. Xác định rằng Gia Lai là địa bàn đang có dịch, không được chủ quan, lơ là bất cứ lúc nào mà phải có giải pháp, tâm thế sẵn sàng phòng chống dịch với ý thức cao nhất. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành cũng đề nghị vừa tập trung cho công tác chống dịch đồng thời với đó phải quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội, phát triển sản xuất không để đứt gãy các chuỗi cung ứng. Đồng chí đề nghị các ngành phải có phương án đảm bảo vấn đề cung ứng hàng hóa, hướng dẫn tổ chức sản xuất trong vùng dịch, giải cứu hàng nông sản cho dân, công tác vận chuyển hành khách, vận chuyển hàng hóa an toàn trong điều kiện có dịch, an toàn phòng chống dịch nhưng vẫn phải đảm bảo các hoạt động bình thường trong tình hình mới./.

Kim Châu, Thanh Sáng

Lượt xem: