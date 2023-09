Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long: Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính để vươn lên hoàn thành từng chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

Để vươn lên hoàn thành từng chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong tháng 9 và cả năm 2023, người đứng đầu các sở, ngành, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai phải tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; kiên quyết, kiên trì khắc phục triệt để tình trạng né tránh, không giải quyết kịp thời thuộc thẩm quyền, đùn đẩy trách nhiệm, tâm lý e dè, sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám tham mưu, đề xuất xử lý công việc. Đây là chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại kết luận Hội nghị sơ kết công tác tháng 8 và 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9.2023 được UBND tỉnh tổ chức sáng nay (ngày 7.9). Đồng chủ trì Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thị Thanh Lịch, Nguyễn Hữu Quế, Dương Mah Tiệp. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh: Trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023, được sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự giám sát, đồng hành của HĐND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các hội, đoàn thể, sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp; UBND tỉnh đã tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nên nhiều chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 như: Giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu, số doanh nghiệp thành lập mới, hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội tiếp tục được quan tâm. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh như: Chậm giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách chưa đạt kế hoạch và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp; lãi suất ngân hàng đã giảm nhưng doanh nghiệp, người dân vẫn khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng…. Khắc phục khó khăn để vươn lên hoàn thành từng chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong tháng 9 cũng như cả năm 2023, đồng chí Trương Hải Long đề nghị người đứng đầu các sở, ngành, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh phải chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, bám sát phương châm hành động “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”.

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Các đồng chí thành viên UBND tỉnh thì đề nghị các đồng chí thường xuyên, tăng cường đi cơ sở. Lãnh đạo UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo sở cũng chủ động khi lãnh đạo huyện lên làm việc thì chủ động xuống cơ sở làm việc để tháo gỡ khó khăn, tránh tình trạng chỉ đạo trên giấy tờ, văn bản. Phải trao đổi trực tiếp thì mới cảm nhận được rồi mời một số sở đi cùng để xuống cùng tháo gỡ các khó khăn.”

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long chỉ rõ: Năm 2023, tổng kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Gia Lai được giao là gần 4.695 tỷ đồng; tính đến ngày 31/8/2023, toàn tỉnh mới chỉ giải ngân được gần 1.150 tỷ đồng, đạt 24,5% kế hoạch. Để đảm bảo đạt kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Trương Hải Long đề nghị các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đề cao kỷ luật, kỷ cương đầu tư công, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn kết quả giải ngân với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương, đảm bảo giải ngân 100% số vốn được giao năm 2023.

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo: “Sở KH&ĐT là cơ quan thường trực cho 3 tổ công tác của tỉnh trong đôn đốc, giải ngân vốn đầu tư công thì các đồng chí khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phân bổ các nguồn vốn còn lại; hoàn thành các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và tái định cư để có mặt bằng sạch giao cho đơn vị thi công, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2023. Sở KH&DDT chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư, sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ các khó khăn trong triển khai các chương trình phục hồi phát triển kinh tế-xã hội và 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Chuẩn bị các nội dung tham mưu cho UBND tỉnh để tổ chức hội nghị đánh giá tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trước ngày 20.9.2023.”

Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đề nghị các ngành liên quan có sự phối hợp chặt chẽ, sớm hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai quyết liệt công tác thu ngân sách; thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; triển khai hiệu quả kế hoạch trồng rừng năm 2023 và chăm sóc tốt diện tích rừng đã trồng. Tập trung triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023. Tích cực hỗ trợ sự hình thành, củng cố và phát triển các chuỗi liên kết giữa sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tập trung thu hút đầu tư phát triển các cụm công nghiệp, nghiên cứu đề xuất thành lập mới, mở rộng các cụm công nghiệp, đảm bảo phù hợp các loại quy hoạch để tăng cường thu hút đầu tư. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 – 2025) và hoàn thành Kế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023; hướng dẫn, đôn đốc các địa phương lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, đảm bảo hoàn thành trước 01/01/2024. Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành về bảo vệ môi trường, khai thác tài nguyên, khoáng sản, quản lý đất đai, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định. Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan chuẩn bị các nội dung phục vụ buổi làm việc giữa Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước, UBND tỉnh Gia Lai và UBND tỉnh Bình Định về phương án đầu tư dự án Đường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku.

Đoàn Bình – Viễn Khánh

Lượt xem: