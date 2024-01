Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Chiều nay (26/1), tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã làm việc với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để nắm tình hình, kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và công tác chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho Nhân dân của tỉnh Gia Lai. Cùng tham dự buổi làm việc, về phía lãnh đạo Trung ương có các đồng chí: Bùi Văn Cường – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Y Thanh Hà Niê Kdăm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí trong tập thể BTV Tỉnh ủy.

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên đã báo cáo kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và công tác chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho Nhân dân của tỉnh Gia Lai. Trong năm 2023, được sự quan tâm của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn và đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương; quốc phòng – an ninh, an ninh biên giới tiếp tục được giữ vững; tỉnh Gia Lai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, tỉnh Gia Lai đã ban hành nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế phù hợp với thực tiễn của địa phương, phát huy tiềm năng, lợi thế, nguồn lực của tỉnh; tích cực hợp tác, kêu gọi đầu tư phát triển; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, tỉnh đã tập trung xây dựng và được Thủ tướng Chính phủ phê quyệt Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong năm 2024, tỉnh Gia Lai xác định tập trung triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Trong đó, tập trung công tác lập và phê duyệt các loại quy hoạch đồng bộ với Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm đáp ứng việc thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Về công tác chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã chỉ đạo các cấp ủy, đơn vị, địa phương chăm lo, chuẩn bị Tết chu đáo cho nhân dân theo chủ trương mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết, bảo đảm an sinh xã hội cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… theo đúng tinh thần Chỉ thị số 26, ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 với tổng kinh phí gần 46 tỷ đồng. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để sớm triển khai xây dựng tuyến Cao tốc Quy Nhơn – Pleiku trước năm 2030.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Đề nghị đồng chí Chủ tịch Quốc hội quan tâm cho triển khai đường cao tốc trước năm 2030 từ nguồn vốn nhà nước và từ các nguồn xã hội vì theo tính toán hiện nay tổng mức đầu tư là rất lớn. Mặt khác, Gia Lai là địa bàn trọng điểm trong khu vực tam giác phát triển VLC và theo định hướng phát triển theo Quy hoạch tỉnh Gia Lai thì Gia Lai đang hướng đến mục tiêu trở thành “Cao nguyên Sinh thái, Thể thao và Sức khỏe” theo Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.”

Đồng chí Vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội

Qua nghe báo cáo, đồng chí Vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã đạt được trong năm 2023; nhất là đối với 1 tỉnh thuần nông, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, diện tích lớn song là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người đứng ở mức giữa so với 63 tỉnh, thành trong cả nước. Đây là sự nỗ lực lớn của tỉnh.

Đồng chí Vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo: “Kết quả đạt được trên cho thấy tỉnh Gia Lai đang đi đúng hướng và cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất; tiếp tục duy trì phát triển và đảm bảo quốc phòng – an ninh. Tỉnh đã phê duyệt Quy hoạch và đặt ra mục tiêu phấn đấu do đó, cần tập trung, chủ động triển khai để đạt được mục tiêu đề ra. Đồng thời, cần tập trung, nỗ lực và quyết tâm chính trị cao để đảm bảo tốc độ tăng trưởng đã đề ra. Trong đó, cần đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp vào địa bàn và gắn với việc xây dựng các sản phẩm OCOP.”

Cùng với đó, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nêu rõ: Gia Lai là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng trong tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia và năm 2024 là năm tăng tốc để về đích nên tỉnh cần quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa; khắc phục những tồn tại, hạn chế để hoàn thành được các mục tiêu đã đề ra cho cả nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó, cần phát huy vai trò của các cơ quan dân cử và có thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, duy trì tốc độ tăng trưởng và nâng cao đời sống cho người dân, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số; gắn với đó là chuẩn bị trước một bước cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng tình, chia sẻ với kiến nghị của tỉnh Gia Lai về đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Pleiku – Quy Nhơn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu tỉnh Gia Lai chủ động, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện kế hoạch đầu tư; Quốc hội sẽ đồng hành, hỗ trợ Gia Lai trong thực hiện dự án.

Đồng chí Vương Đình Huệ – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu: “Tôi cũng đồng tình, chia sẻ với kiến nghị, đề xuất của tỉnh Gia Lai vì đây là tuyến giao thông huyết mạch cho cả vùng. Chủ trương chung của Quốc hội, Chính phủ là đồng ý nên địa phương cần phối hợp với Bộ GTVT, Bộ KH&ĐT để hoàn thiện kế hoạch, các thủ tục liên quan để khi có nguồn vốn thì TW sẽ bố trí. Đối với Quốc hội sẽ chỉ đạo các Ủy ban của Quốc hội hỗ trợ tỉnh Gia Lai trong thực hiện nhằm giúp Gia Lai nói riêng và cả vùng phát triển.”

Nhân dịp Tết Cổ truyền của dân tộc – Tết Giáp Thìn 2024, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đón năm mới trong không khí vui tươi, đầm ấm và tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển.

Dịp này, dưới sự chứng kiến của đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam đã trao tặng 10 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai để xây dựng trụ sở công an xã./.

Đức Hải – R’Piên – Huy Toàn

