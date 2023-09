Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm, làm việc với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai, sáng nay (5/9), đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã đến thăm, làm việc với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15. Cùng tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Khánh Hải – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Phạm Hoài Nam – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Đón tiếp và làm việc với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn công tác của Trung ương, về phía Binh Đoàn 15 có các đồng chí: Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ – Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15; Đại tá Khuất Bá Cao – Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15; cùng các già làng, trưởng bản, người có uy tín đại diện đồng bào các dân tộc trên địa bàn đơn vị đóng quân.

Đến thăm và qua nắm tình hình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích Binh đoàn 15 đã đạt được trong thời gian qua. Mặc dù địa bàn đóng quân rộng ở 4 tỉnh của nước ta và 2 tỉnh của nước bạn Lào, Campuchia, trải dài trên hơn 250 km đường biên giới và chịu tác động nặng nề của chiến tranh, song sau gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, Binh đoàn 15 đã có sự phát triển vượt bậc, lớn mạnh về mọi mặt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng được cơ sở kinh tế – quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng – an ninh và giữa đảm bảo quốc phòng – an ninh với phát triển kinh tế. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đánh giá cao việc Binh đoàn 15 đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các tỉnh nơi đơn vị đóng quân làm tốt công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới và tuyên truyền, vận động Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ, người lao động phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Trên địa bàn đóng quân, đơn vị đã tạo ra một vùng cao su, cà phê rộng lớn, trải dài dọc tuyến biên giới và tạo việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định cho gần 15.000 lao động, chủ yếu là người dân tộc thiểu số; góp phần quan trọng xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng với truyền thống của đơn vị “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” trong thời kỳ đổi mới và với tinh thần “Kiên định mục tiêu, vượt mọi gian khó, gắn bó với dân, sáng tạo chuyên cần, đoàn kết quyết thắng”, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 sẽ đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách; phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được, tiếp tục giành nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng và của cấp ủy, chính quyền cùng Nhân dân các dân tộc Tây Nguyên. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị, đơn vị cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; nắm vững chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đặc biệt là những định hướng lớn về công tác quốc phòng đã được Đại hội XIII của Đảng xác định. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23 ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung thực hiện tốt đồng thời 3 chức năng của Quân đội, là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất” trong thời kỳ mới; tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả và phát triển bền vững; tập trung chăm lo giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động và người dân trên địa bàn, làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tặng quà cho các già làng, người có uy tín đại diện đồng bào các dân tộc trên địa bàn Binh đoàn 15 đóng quân. Đồng thời, Chủ tịch nước cũng đã đến thăm, động viên cán bộ, đội ngũ y, bác sĩ và thăm hỏi, động viên bà con nhân dân đến khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Quân y 15 thuộc Binh đoàn 15./.

Nhóm PV

