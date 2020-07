Chư Sê tổng kết Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng DTTS, giai đoạn 2016 – 2020.

UBND huyện Chư Sê vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng DTTS, giai đoạn 2016 – 2020, triển khai thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2020 – 2025.

Huyện Chư Sê hiện có 39 trường mầm non và tiểu học với hơn 9.900 học sinh DTTS. Thực hiện Đề án, hầu hết các trường đã tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học người DTTS phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, lớp, địa phương. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dạy con, về giáo dục mầm non, học sinh tiểu học cho các bậc cha mẹ được nắm và hiểu rõ một số biện pháp tăng cường tiếng Việt, đặc biệt là đối với trẻ DTTS. Kết quả, hằng năm tỷ lệ học sinh DTTS hoàn thành chương trình lớp học đạt trên 99%. Đến nay, 100% cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non được bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực về công tác quản lý, phương pháp, kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục để tăng cường tiếng Việt phù hợp với trẻ em vùng DTTS, phù hợp với chương trình giáo dục mầm non, phù hợp với thực tế nhà trường, phù hợp với đối tượng trẻ…

Nhân dịp này, UBND huyện Chư Sê đã khen thưởng cho 4 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng DTTS” giai đoạn 2016-2020./.

CTV Mỹ Đức (Huyện Chư Sê)

