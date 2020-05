Chư Pưh tăng cường công tác quản lý rừng khu vực giáp ranh

Huyện Chư Pưh là địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Đak Lak và giáp ranh với một số địa phương khác trong tỉnh với nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua. Nhờ triển khai quyết liệt nhiều biện pháp mà huyện Chư Pưh đã kiểm soát tốt và đảm bảo được công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

Theo thống kê trên địa bàn huyện Chư Pưh có gần 12.000 ha rừng tự nhiên. Trong đó, chủ yếu là do Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn quản lý với trên 8.000 ha; còn lại 4.400 là do 6 xã quản lý. Diện tích rừng này nằm rải rác giáp ranh với các huyện Chư Prông, Phú Thiện, Chư Sê và một phần giáp với tỉnh Đak Lak. Do diện tích không tập trung, địa hình phức tạp lại có nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua nên công tác quản lý, bảo vệ gặp nhiều khó khăn.

Anh Nguyễn Quang Trung, Nhân viên bảo vệ rừng BQLRPH Nam Phú Nhơn, huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Khu vực rừng chúng tôi được giao bảo vệ là tiểu khu 1144 giáp ranh với rất nhiều công ty lớn và giáp ranh với địa phận huyện Ea Súp của tỉnh Đak Lak nên có rất nhiều khó khăn trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Thứ nhất là có nhiều con đường xung quanh do các công ty mở để phát triển kinh doanh và các xe lớn có thể qua lại được nên rất khó cho công tác tuần tra, bảo vệ, ngăn chặn.”

Để làm tốt công tác quản lý, bảo vệ diện tích rừng trên địa bàn, huyện Chư Pưh đã chỉ đạo cho các ngành chức năng, đơn vị chủ rừng phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động; đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát ở các địa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc vi phạm.

Ông Lê Anh Dục, Phó hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Chư Pưh, Gia Lai trao đổi: “Hàng năm Hạt Kiểm lâm đã chủ động tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo cho các ngành tổ chức triển khai thực hiện quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng giữa kiểm lâm, công an và quân sự; và thường xuyên phối hợp giữa các lực lượng triển khai công tác tuần tra, kiểm soát; đặc biệt là thường xuyên giữ liên lạc với các huyện giáp ranh để cung cấp thông tin cho nhau trong quá trình tuần tra, truy quét”.

Ông Phan Văn Linh, Chủ tịch UBND xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, Gia Lai nói: Chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng panô áp phích, thông qua các buổi hội họp ở các làng thì chúng tôi lồng ghép để tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng. Rồi đối với các doanh nghiệp có công nhân từ nơi khác đến thì chúng tôi cũng phối hợp cung cấp thông tin, khuyến cáo người dân không phá rừng và nhận được sự đồng tình, phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp mà thời gian qua huyện Chư Pưh đã cơ bản kiểm soát được tình hình khai thác, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái phép trên địa bàn. Như trong năm 2019, đã phát hiện được 30 vụ vi phạm, giảm 18 vụ so với cùng kỳ năm trước; trong đó chủ yếu là vận chuyển lâm sản trái phép với 26 vụ. Từ đầu năm đến nay đã phát hiện, ngăn chặn 6 vụ vi phạm. Theo báo cáo, các vụ việc vi phạm chủ yếu là vận chuyển lâm sản khai thác trái phép từ các huyện của tỉnh Đak Lak qua địa bàn. Do đó, hiện nay, huyện Chư Pưh đang tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn.

Ông Nguyễn Minh Tứ, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh, Gia Lai cho biết: “Trong năm 2020 thì huyện đã thành lập 2 tổ liên ngành trong đó là lực lượng công an, quản lý thị trường và lực lượng chủ công vẫn là kiểm lâm để chốt chặn tại 2 điểm xã quan trọng thường xuyên xảy ra việc vận chuyển gỗ rừng trái phép từ các huyện bạn về là xã Ia Blứ và Ia Hla. UBND huyện đã chỉ đạo cho các xã giao khoán rừng cho người dân để người dân vừa quản lý, vừa chăn nuôi dưới tán rừng để người ta đảm bảo cho cuộc sống và họ có ý thức trong quản lý, bảo vệ rừng”.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng đang được huyện Chư Pưh triển khai một cách chặt chẽ, quyết liệt nhằm bảo vệ diện tích hiện có; đồng thời, đẩy mạnh công tác thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để triển khai trồng rừng nhằm nâng cao tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn./.

