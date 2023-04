Chư Pưh sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý I, triển khai nhiệm vụ, giải pháp quý II năm 2023

UBND huyện Chư Pưh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT quý I và triển khai một số giải pháp trọng tâm, đảm bảo ATGT quý II năm 2023.

Trong quý I năm 2023, trên địa bàn huyện Chư Pưh đã xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm 6 người chết, 01 người bị thương (giảm 01 vụ, không tăng không giảm người chết, giảm 3 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022), thiệt hại tài sản 38 triệu đồng. Nguyên nhân và lỗi vi phạm gây tai nạn giao thông chủ yếu là do ý thức của người tham gia giao thông kém; phóng nhanh, vượt ẩu, không làm chủ tốc độ, gây tai nạn; không chú ý quan sát khi qua đường, đi sai làn đường, không giữ khoảng cách, uống rượu bia, không làm chủ tốc độ gây tai nạn.

Ban ATGT huyện Chư Pưh đề nghị các ban, ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền về ATGT, nâng cao tinh thần trách nhiệm của Tổ tự quản các xã, thị trấn. Công an huyện phối hợp với các xã, thị trấn lập danh sách các đối tượng thường có biểu hiện càn quấy, tụ tập đua xe trái pháp luật, gây mất trật tự an toàn giao thông để đưa vào diện quản lý, giáo dục, đưa ra kiểm điểm trước cộng đồng. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát vào các giờ cao điểm, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, phấn đấu giảm đến mức thấp nhất số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.

CTV Minh Hải (Huyện Chư Pưh)

