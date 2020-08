Chư Pưh ra mắt mô hình “Ánh sáng Camera và tiếng kẻng an ninh”

Hội Cựu chiến binh huyện Chư Pưh vừa ra mắt mô hình “Ánh sáng Camera và tiếng kẻng an ninh” tại thôn Hòa Sơn, xã Ia Phang.

Tham gia mô hình “Ánh sáng Camera và tiếng kẻng an ninh” có 27 hội viên Hội CCB thôn, tổ tự quản và lực lượng nòng cốt cùng toàn thể nhân dân trong thôn. Mô hình hoạt động theo quy chế đề ra, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên dưới sự quản lý của chính quyền địa phương và sự hướng dẫn của lực lượng Công an huyện. Việc thành lập mô hình “Ánh sáng Camera và tiếng kẻng an ninh” có ý nghĩa lớn nhằm phát huy sức mạnh trong nhân dân và hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”./.

CTV Minh Hải (Huyện Chư Pưh)

