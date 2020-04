Chư Pưh: phát triển chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp

Liên kết trong phát triển kinh tế nông nghiệp là hướng đi đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện nhằm phát triển nông nghiệp một cách bền vững, nâng cao thu nhập cho người nông dân. Tại huyện Chư Pưh, chính quyền địa phương và ngành Nông nghiệp đang triển khai nhiều biện pháp thiết thực để hướng đi này thực sự mang lại hiệu quả.

Sau những thiệt hại do tập trung đầu tư trồng hồ tiêu, năm 2019, với hi vọng về một hướng phát triển kinh tế mới, một số người dân xã vùng 3 Ia Hla đã tham gia chuỗi liên kết sản xuất chanh dây với Công ty cổ phần Nafoods thông qua HTX NN&DVNN Thành Đạt. Tham gia liên kết này, nông dân được công ty cung cấp giống và cho nợ 50% chi phí, đồng thời cam kết thu mua sản phẩm. Sau 1 năm triển khai, đến nay, mô hình liên kết này đã bước đầu mang lại kết quả và tạo được lòng tin với người dân, mặc dù giá cả có biến động do tác động từ thị trường Trung Quốc.

Ông Nguyễn Thanh Quang, Thôn 6C, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh cho biết: “Hiện giờ trên rẫy có 170 gốc đến thời điểm này thu đc 1,5 tấn. Hiệu quả của chanh Nafoods so với các loại chanh của các đơn vị khác thì đạt hơn. Liên kết thì phải hơn mình trồng tự phát. Nhưng mong chờ nhất là khi công ty cung cấp giống thì kỹ thuật sát sao hơn một tý nữa với phần thu mua phải ổn định hơn nữa”.

Được biết, trước đó nông dân xã Ia Hla đã liên kết với một số doanh nghiệp khác để trồng cây ăn trái nói chung và cây chanh dây nói riêng. Tuy nhiên, vì nhiều lí do, một số liên kết trước đó vẫn chưa mang lại hiệu quả. Một trong những yếu tố quan trọng để tạo mang lại thành công cho mô hình liên kết đó chính là chất lượng cây giống cũng như đầu ra cho sản phẩm. Đáp ứng điều này, mô hình liên kết sản xuất chanh dây với công ty Nafoods tiếp tục được phát triển trong năm 2020.

Ông Trần Công Khuyến, Giám đốc HTX NN&DV Thành Đạt, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh Bà con rất là hưởng ứng. Đến nay bà con cũng đăng ký gần 200 hộ với gần 384 thùng giống. So với thời điểm năm ngoái thì không có ai đăng ký vì quá sớm nhưng năm nay thấy nhà nước hỗ trợ, công ty hỗ trợ dù nó chỉ là số vốn không quá lớn nhưng thực sự với bà con rất khó khăn nên hỗ trợ như vậy họ phấn chấn lắm.

Ông Nguyễn Công Vương, Trợ lý BGĐ Công ty Cổ phần Nafoods Tây Nguyên cho biết: “Về công ty sắp tới tiếp tục hỗ trợ 50% giống cho bà con. Vùng này công ty đang có định hướng khá lâu dài vì thế mạnh của vùng này có thể phát triển diện tích nhiều, tập trung theo hướng sản xuất nhiều hơn. Công ty đã có trao đổi với HTX nếu năm nay quy mô diện tích lớn, để giúp bà con phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho bà con thì có thể mở một xưởng sơ chế sản phẩm chanh dây tại địa bàn. Công ty cũng tạo điều kiện cho bà con nếu giá thị trường cao hơn thì bà con có thể bán ra ngoài nếu giúp ích cho bà con”.

Như vậy, từ hơn 10 hecta lúc khởi điểm, sau 1 năm, diện tích người dân đăng ký tham gia trồng chanh dây liên kết đã tăng lên gần 70 hecta, trong đó, các hộ đã tham gia đều đăng ký tham gia lại. Để khuyến khích người dân chuyển đổi cây trồng, tham gia liên kết chuỗi, huyện Chư Pưh cũng thực hiện hỗ trợ cho mỗi hộ tham gia liên kết là 7,5 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động thiết thực thể hiện rõ quyết tâm của huyện Chư Pưh trong việc phát triển liên kết sản xuất nông nghiệp thông qua HTX.

Ông Nguyễn Long Khánh, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh cho biết: “Trong xây dựng liên kết chuỗi, việc xây dựng niềm tin giữa doanh nghiệp với người dân và cái sự giám sát chặt chẽ của nhà nước trong việc triển khai hợp đồng liên kết tiêu thụ sẽ quyết định đến vấn đề phát triển bền vững chuỗi liên kết sản phẩm. Trong thời gian tới, Phòng NN sẽ phối hợp với các DN trong việc tuyên truyền người dân khi tham gia liên kết thì phải có sự đồng lòng chung sức, có sự chung thủy về hợp đồng sản xuất để làm sao khi DN thu mua thì người dân có sản phẩm để DN tiêu thụ và DN phải cam kết tiêu thụ như hợp đồng đã ký kết. Ở vai trò quản lý nhà nước, phòng NN và UBND xã sẽ giám sát chặt chẽ vấn đề thực hiện cam kết cũng như giống đầu vào, cung ứng phân bón đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ để nâng cao hiệu quả đầu tư của nhân dân”.

Bên cạnh chuỗi liên kết tiêu thụ chanh dây với Nafoods, hiện nay huyện Chư Pưh cũng đã kêu gọi và triển khai được 5 chuỗi liên kết tiêu thụ sản xuất thông qua các HTX trên các loại cây trồng như hồ tiêu, mít thái, nghệ sạch, nhãn hương chi và lúa J02. Mô hình liên kết chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ được huyện Chư Pưh kỳ vọng sẽ giúp nâng cao thu nhập cho người dân cũng như vực dậy ngành nông nghiệp của địa phương sau nhiều thiệt hại từ cây hồ tiêu. Tuy nhiên, để kỳ vọng này thực sự trở thành hiện thực thì cần có sự vào cuộc tích cực từ cả người nông dân, doanh nghiệp và nhất là công tác quản lý của chính quyền địa phương trong việc lựa chọn doanh nghiệp và giám sát thực hiện cam kết giữa các bên./.

Ngô Thanh, Minh Trung

