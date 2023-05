Chư Pưh phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2023

UBND huyện Chư Pưh vừa phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2023.

Hàng năm ở nước ta có khoảng trên 2.000 người bị đuối nước, trong đó phần lớn là ở lứa tuổi vị thành niên và trẻ em. Tính riêng tại huyện Chư Pưh, từ đầu năm 2023 đến nay đã xảy ra 2 vụ đuối nước, làm 2 trẻ em tử vong. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến trẻ em bị đuối nước, nhưng chủ yếu là trẻ em chưa biết bơi và không biết xử lý tình huống khi chơi ở gần ao, hồ, suối…

Cùng với đó, sự thiếu quan tâm, giám sát của người lớn để trẻ em tự do vui chơi tại những khu vực nguy hiểm cũng là nguy cơ xảy ra đuối nước. Hơn nữa, trong môi trường sống tại mỗi gia đình, ngoài cộng đồng còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây đuối nước như các giếng cạn bỏ không dùng nhưng không có nắp đậy, hồ nước do người dân tự đào để phục vụ sản xuất nhưng chưa có biển cảnh báo nguy hiểm, không có rào chắn… Vì vậy, để giảm thiểu tình trạng trẻ em bị đuối nước, việc phổ cập môn bơi và các kiến thức, kỹ năng phòng-tránh đuối nước cho trẻ là giải pháp cấp bách. Ngoài ra, các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường, phụ huynh, học sinh và toàn dân cần thường xuyên luyện tập môn bơi một cách an toàn, hiệu quả để rèn luyện sức khỏe. Các ao, hồ, suối phải gắn biển cảnh báo nguy hiểm, có rào chắn… để hạn chế thấp nhất tình trạng trẻ em bị đuối nước. Lễ phát động nhằm mục đích tăng cường cho các em học sinh kỹ năng bơi và an toàn trong môi trường nước, tuyên truyền về công tác phòng chống tai nạn, thương tích ở trẻ em, đặc biệt là phòng chống đuối nước trong thanh thiếu niên.

Minh Hải

